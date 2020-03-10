【旅遊熱話】出國旅行到底跟團抑或自由行好？一文比較兩者優缺點

關於出國旅遊的方式各有擁護者，有人偏好跟團旅遊的包套行程，只要準備好錢就能輕鬆出國玩；有人則喜歡有彈性的自由行，因為可以自行安排規劃喜歡的行程路線，而哪種旅遊方式最適合你呢？小編幫大家整理各種旅遊方式的優缺點大評比，讓大家可以依照自身狀況和條件做考量，輕鬆選擇最適合自己的旅遊方式 ！

跟團旅遊是什麼？

跟團旅遊就是選擇旅行社安排的包套行程，通常是和其他陌生人組團一起旅行的旅遊方式，成行人數通常約15人以上。旅行社會包辦所有旅遊路線和行程，例如訂機票、住宿、餐廳、交通、景點門票等，也都會有隨行導遊或領隊協助所有問題。總之，基本上只要準備好錢，剩下的完全不用操心。

跟團旅遊的延伸 — 迷你小團Mini Tour

迷你小團Mini Tour是近年來盛行的旅遊模式，相較傳統的跟團旅遊規模較小，但也相對精緻許多，最少2人就能成行，所以你不需要和陌生人併團，到當地也有專屬司機和導遊，交通和語言一樣無障礙。另外，旅行社提供的行程也有彈性空間可做調整，讓你一次享受到跟團和自由行的樂趣，但費用就會較傳統跟團旅遊來的高。

跟團旅遊就是選擇旅行社安排的包套行程，通常是和其他陌生人組團一起旅行的旅遊方式，成行人數通常約15人以上。（Gerrie van der Walt/Unsplash）

跟團旅遊的優缺點（點擊下圖看清！）

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跟團旅遊適合誰？

首先建議父母帶小孩的親子旅行，還有兒女帶長輩的孝親之旅，選擇跟團旅遊一定會使你輕鬆許多，旅程中有專車配送和專屬導遊，所以不需要走大量的路，而且遇到突發狀況也有人能及時協助處理。

接著就是看個人因素了，像是不常出門旅行，或是不擅規劃行程、不習慣自己打理一切的人，跟團旅遊也是你的首選，因為不需要多做功課變能輕鬆出國玩～

自由行是什麼？

自由行也被稱為自助旅行，顧名思義就是一種自行規劃的旅遊方式，全程不依賴旅行社，靠自己買機票、訂住宿、安排交通和景點行程，就連簽證也是自己辦，到了當地一樣靠自己找路、找餐廳、找景點等。總之，旅程中所有一切都是自行處理，以最自由、最彈性的方式旅行。

自由行的延伸 ─ 半自助旅行

半自助旅行其實介於自由行與跟團旅遊之間，指的是機票和住宿交給第三方處理，當地行程則自由安排，也就是俗稱的機加酒（機票加酒店）。而其中又分為「航空自由行」和「旅行社自由行」，前者是由航空公司包裝的機加酒行程，旅行時間可以自己決定，偏向個人自由行；後者是由旅行社包裝的機加酒行程，航班時間和旅遊天數以及酒店選擇都有限制，比較偏向團體行程，但兩者的旅遊行程都以自由安排為主。

自由行的優缺點（點擊下圖看清！）

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自由行適合誰？

自由行非常適合經濟條件有限的大學生、小資族，因為可以不用花大錢，也能開心的出國玩～還有對於平時勇於冒險，又喜歡追求刺激的你；或是很常出門旅遊，也喜歡自己安排大小事的你，自由行也絕對是最佳首選！

經過以上的優缺點評比，大家都知道適合自己的旅遊方式是哪種了嗎？不管你是跟團旅遊派，還是自由行派，出國找旅遊咖就對了！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「出國旅遊到底是跟團還是自由行好？各種旅行方式大評比！」。】