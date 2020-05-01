【關島自由行】陽光與海灘！盤點5個必到景點：戀人岬、怡保海灘…

被譽為度假天堂首選的關島，一年四季陽光充足、天氣舒適，一排排高聳的椰子樹、蔚藍的無際海岸、悠游的熱帶魚們，一整片充滿大自然的體驗，總能讓旅人們的身心靈獲得徹底放鬆。在關島可以從事各式各樣的活動，從水上活動潛水、浮潛到賞鯨，參訪查莫洛文化、打高爾夫、免稅精品大採購等通通都有，充滿異國風情的關島，相當適合和家人一起來大玩特玩一番。

1. 戀人岬

有著關島最浪漫戀愛傳說的戀人岬位於高聳壯麗的懸崖，以多層的觀景區為特色，菲律賓海、杜夢灣的海景都盡收眼底，從400英呎的高度俯瞰浪潮，和情人漫步於陡峭曲折的岩石步道，還能隱隱約約看見關島西部完整的海岸線，讓人感到心曠神怡。

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2. 索來戴堡

來到關島南部，就一定不能錯過索來戴堡展望台這個景點，這是1810年在烏美德灣被建造出的最後一座堡壘，並以「孤獨的聖母」為名，這裡有著極美的村莊風景丶如畫的海岸線以及綿延的山脈，島上西班牙時代的歷史軌跡也成為了遊客必訪的景點之一。

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3. 色堤灣瞭望台

同樣是關島南部超受歡迎的色堤灣瞭望台，是由美麗的山麓環繞，遠處可以看到位於梅里佐村海岸旁的科科斯島，由於其文化和歷史的特殊意義，色堤灣已被政府列入「國家史蹟名錄」之中，除此之外，在瞭望台入口處還可以品嘗新鮮的椰子呢！

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4. 怡保海灘

由於關島豐富的珊瑚礁生態、海洋生物以及溫暖的氣候，使其成為相當著名的浮潛地點，位於杜夢灣的怡保海灘便是關島的浮潛天堂之一，怡保海灘這座免費的開放公園，除了有大片草地與野餐桌，還有救生員和相關設施，全家出遊很適合來這裡玩耍。

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5. 街頭塗鴉

近年來，關島處處皆可看見繪有當地文化的生動塗鴉，這些壁畫畫下當地鳥類「關島可可鳥」和「瑪麗安娜翠鳥」、發人深省的查莫洛人等，不只在牆壁上，就連小村鎮、巴士站都有他們的足跡，當地藝術家Judy Flores更將位於伊納拉漢南部村莊的聖荷西大道妝點繪畫，讓整個大道充滿歷史氣息。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：夢幻度假天堂首選！關島旅遊必訪特色景點大公開】