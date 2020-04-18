【花蓮飛行傘】挑戰台灣最高飛行傘！一文看清翺翔體驗、注意事項

來到花蓮除了欣賞美景，還有更多刺激有趣的戶外行程推薦你一定要試試！花蓮飛行傘是KKday小編覺得一生一定要體驗一次的活動，從飛行傘上可以俯瞰整個花東縱谷美景和另一邊的海岸山脈，搭乘飛行傘在花蓮的高空中翱翔，吹著舒服的微風——花蓮飛行傘的刺激與快感，一定要親自體驗！

花蓮飛行傘體驗簡介

位於花蓮鳳林的明利飛行傘基地是全台灣最高的體驗場，海拔高度有680公尺，甚至比台北101還要高，亦是東南亞前三高的場地！花蓮得天獨厚的高山環境非常適合飛行傘運動。

從山上的飛行傘基地起飛，可以欣賞山林景色之外，也能從高空俯瞰花東縱谷平原，還能享受舒服的微風和清新的空氣，瞬間什麼煩惱都一掃而空。輕鬆就能實現你想乘風翱翔在藍天白雲間的夢想，並親身感受飛行的刺激與快感。

就算對飛行傘完全沒有概念、沒有接觸過也沒關係，體驗全程都會有最專業的教練陪同。教練擁有豐富的飛行經驗，也會和大家說明飛行傘的起飛原理、注意事項等等，所以只要隨時跟著教練的指示，就不用擔心安全的問題，可以放心好好享受飛行傘的體驗過程！

而且報名程序也相當簡單，只要在KKday完成報名，前一天就會有教練和你聯繫確認場次、集合時間等，大家帶著愉快的心情準時集合就可以了。

花蓮得天獨厚的高山環境非常適合飛行傘運動。 （KKday授權使用)

集合報到

飛行傘體驗的集合地點位在萬榮火車站附近的山胡椒小館，就算不是自駕也不會有交通不便的問題。小編這次是自駕前往，從花蓮市區出發路程大約是一小時左右，各位記得預好時間不要遲到。原本這次小編預定的是下午2點的場次，但體驗當天天氣狀況不穩，教練詢問後改成早上11:00的場次以免無法順利飛行，真的非常貼心！

到了報到處會由接待人員確認訂購憑證、姓名等資料，並且講解飛行傘體驗活動的注意事項，以及給大家觀看飛行傘體驗的影片，讓大家更了解具體的過程。另外如果想要加購攝影服務（每人約港幣125元），也可以在這個時候和工作人員登記，下山後就可以直接拿到影片了。

最後準備出發前會和大家確認只帶了需要的東西，除了有自拍桿可以拿著的GoPro之外，其他攝影器材像是相機、手機都不太建議帶上飛行傘，因為如果在起跑時不小心跌倒，相機或手機（還有銀包）可能就會跟你說bye bye了！但還是可以帶上起飛基地，只要在起飛前交給教練保管就可以了。

飛行傘體驗的集合地點位在萬榮火車站附近的山胡椒小館。（KKday授權使用）

出發

確認東西都帶好、沒問題之後，就準備搭車上山到飛行傘起飛場了。一路上因為是山路所以都頗九曲十三彎的，教練也會趁這個時候再仔細提醒飛行傘過程中的注意事項，大家一定要張開耳朵仔細聽，畢竟安全是最重要的！同時教練也會用輕鬆的態度和大家講笑話、聊天，告訴大家放輕鬆就好，緩解緊張不安的情緒。

從山下到山上的路程大約是15-20分鐘左右，途中會經過賽德克族的部落，小編這次遇到的龍教練就是賽德克族人，途中教練也有和我們介紹關於賽德克族、以及部落的環境，非常有趣！

確認東西都帶好、沒問題之後，就準備搭車上山到飛行傘起飛場了。（KKday授權使用）

飛行傘體驗過程

到了飛行傘的起飛場，小編第一個想法就是：真~的～好～高～啊～！！直接將山下的花東縱谷收進眼底，還可以看到縱谷另一邊高聳的海岸山脈，視野超級寬闊，第一眼看到真的只有震撼能形容！可惜體驗當天的天氣陰陰的還下了一點小雨，如果天氣好的話，看下去一定更加漂亮！（哭）

到達起飛場後教練就會開始準備要使用的裝備，這個時候大家可以四處走走、欣賞風景、拍拍照。起飛場前方的草地就是等一下要起飛助跑的地方，沿著中間的水泥路不顧一切快速向前衝就對了！就算水泥路已經沒有了還是要繼續用力跑，直到教練說停為止。

到了飛行傘的起飛場，可以直接將山下的花東縱谷收進眼底。（KKday授權使用）

小編覺得看教練整理裝備亦十分有趣，很難想像背著這個大背包就能夠在天空中飛！現在還在地上看起來一大坨的飛行傘，竟然可以帶著兩個人平穩的飛行，接近起飛心情有點緊張，不過也忍不住越來越興奮。教練整理好裝備之後就會要大家過去穿上，其實非常簡單，只要把背包背著教練就會幫你扣好所有扣環、戴上安全帽，不需多長時間就能完成。

都準備好之後就要起飛啦！起跑點就是剛剛看到的草地水泥路，其實沒有什麼時間緊張，因為教練很快就會叫：「跑！」，這時候只要用力向前衝、越快就越好，因為速度越快就越早起飛。小編一開始跑的時候其實很不順暢，會一直覺得後面被什麼東西拖住，完全沒辦法用力向前跑，不過會越來越順，很快就順利起飛了。

當中一個很重要的訣竅是，就算已經飛起來了，教練沒有叫停之前雙腳還是必須持續跑！因為很多時候腳一停又會掉下去，所以必須在教練確定已經起飛喊停之後，才能停下來。成功起飛之後教練會幫你調整好椅子，讓你可以用舒服放鬆的姿勢欣賞風景，享受飛行的樂趣。

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在高空中教練會和大家介紹現在看到的景色，可以望到萬里溪、花東縱谷平原等等，有任何想知道的也都可以問教練。像小編就問了龍教練許多關於賽德克族文化的問題，或是和教練閒聊一下關於他的飛行經驗等等，除了欣賞風景之外一點也不無聊。

一般來說，在高空中的飛行時間大約是7-10分鐘左右，若是氣流好的話甚至可以有15-20分鐘以上，所以教練說一切都是看老天爺的心情（笑）如果喜歡刺激的話可以和教練說，會有一些快速旋轉、或是雲霄飛車的刺激動作，真的非常好玩暢快，會忍不住在空中尖叫！

最後飛行高度漸漸降低就會看到降落場地，降落場地是一片很大的草地，所以不用擔心會撞到之類的。在降落之前教練也會給予明確的指示，降落其實很簡單，像小編就是直接屁股著地坐下去就可以啦！降落好之後教練會開始收拾裝備，這個時候心情一定還會很興奮，但大家記得不要亂跑，要乖乖在原地等車把大家送下山！（笑）

回到原本的報到處後，如果有加購攝影服務的話，這時候就會直接把影片傳到你的手機裡，到這裡就結束今天的高空飛行傘體驗啦！小編也在這裡推薦各位行程結束後，可以嚐嚐在旁邊的滿妹豬腳，這家可是花蓮很有人氣的豬腳店！

飛行傘體驗心得

小編的體驗心得只有一句話，只能說真的太好玩了！強烈推薦大家一定、絕對、必須要去花蓮體驗一次飛行傘看看，保證不玩會後悔。飛在高空中的瞬間會突然有種非常感動的感覺，可以從這個視角俯瞰島嶼的美，在大自然的面前我們何其渺小，更應該好好珍惜現在所擁有的這些自然美景，不要再繼續破壞自然環境了。

而且在飛行的過程中真的非常舒服暢快，除了景色很美之外，還可以邊吹著涼風呼吸新鮮空氣，在那段時間好像什麼事情都可以不用煩惱不用管，只要專注在享受高空飛行傘就好。很多人都覺得飛行傘感覺會很可怕很刺激，但小編自己覺得，其實如果你不怕高的話就完全可以玩！飛行傘雖然高但飛行是很平穩的，也不會有劇烈的搖晃墜落等等，有點像是坐纜車的感覺。

如果你剛好要去花蓮玩，想要用不同角度體驗花蓮的美，或是你喜歡好玩的戶外活動，那就絕對不能錯過這項好玩的花蓮高空飛行傘體驗！

飛行傘體驗注意事項：

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以上就是小編這次到花蓮體驗高空飛行傘的過程和心得，看到這裡是不是也覺得很心動呢？那就趕快報名收拾行李出發吧！絕對不會後悔。

【本文獲「KKday」授權轉載。】