【花蓮旅遊】太魯閣「九曲洞步道」重開　觀賞世界級的宏偉峽谷　

花蓮向來有不少大自然景點，如 清水斷崖、錐麓古道、雲山水、太魯閣等，而太魯閣國家公園內的著名景點九曲洞早年因為落石崩塌，封閉施工6年，睽違多年，「九曲洞」終於重開，遊客可在步道觀賞到太魯閣最有名、最壯觀的大理石峽谷，成為近期到花蓮旅行必到的人氣景點！

太魯閣九曲洞步道可看自然的大理岩峽谷地形。 (圖片來源:IG@p523186)

九曲洞步道入口位於中橫公路九曲洞隧道西洞口，全長700公尺，須原路折返。步道全程平緩好走，沿途都有山壁遮擋，即使雨天也可以輕鬆步行其中。九曲洞受立霧溪水切穿厚層大理岩，造就出溪谷狹窄、兩岸山壁垂直陡峭的峽谷地形，同時還有昔日開採砂金的遺跡，是享譽國際的名勝景點，完修後的九曲洞步道，除景觀明隧道外，亦加設一段水景步道，方便遊客親近鬼斧神工的峽谷景緻，聆聽立霧溪急流震耳的水聲，感受立霧溪強大的侵蝕力。由於九曲洞生態景觀豐富，建議入場朋友可安排1小時行程遊覽。



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九曲洞步道入口處不設停車位，車輛只能於公路兩側臨時停車，讓遊客上下車後立即駛離，太管處特別建議遊客，到訪九曲洞步道時選乘公車，並多利用非假日及非尖峰時段前往。



提供3大交通相關建議：



1、搭乘遊覽車

於九曲洞明隧道臨時停靠上下車，車輛可停靠於綠水（170.7K）合流（171.4K）停車場等候。



2、搭乘公車

搭乘往返太魯閣及天祥間的花蓮客運或太魯閣客運班車，於九曲洞站下車。每日從8：00至18：00有計46班次停靠九曲洞往返（往天祥23班次；往太魯閣23班次）。



3、自行開車前往

請行駛至合流（170.7K）、綠水（171.4K）停車後，搭乘公車前往九曲洞。