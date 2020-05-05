【泰國旅遊】曼谷4間頂級奢華酒店推薦　鄰近人氣景點昭披耶河

世上大概再也沒有哪個城市像曼谷一樣，新舊融合如此無接縫，卻又能一刀切開各自光鮮明艷。空鐵地鐵與摩天大樓交錯出都會節奏，曼谷都心宛如不夜城全年無休，但沿河一路向上，交互輝映的便是逐水而居的舊日情懷，汩汩流淌的昭披耶河河水，成為一把引領旅人進入曼谷獨特魅力的鑰匙，頂級酒店品牌無一不想在此留下一座傳世經典：The Siam打造熱帶夢幻、文華東方在此展開傳奇、半島一如往常大氣，四季重新回歸……。讓我們沿河從老城區一路向南，細數這些經典。

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【1. The Siam暹羅酒店】

遠離曼谷市區的浮華性感，暹羅酒店（The Siam）低調座落在Dusit區，遠離塵囂卻自帶鎂光燈。酒店與業主Sukosol一家天生就該走上舞台，母親與一對子女都是知名藝人，2012年開業的暹羅酒店則是這個家族夢想的實現。

業主買下這裡共1.2公頃的地，其中還包含了泰絲大王Jim Thompson的古宅，只打造出39間獨具Art Deco風格的套房與Villa，隱身在昭披耶河畔一片蔥翠的熱帶園林中。

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酒店採三進設計：前庭有花園博物館；中庭可以感受歐式舊車站拉高的空間，後庭是Villa、餐廳、泳池和私人碼頭。若你仔細瞧，還有不少中國移民獨特符碼若隱若現其中。能完美融合了東西風格與庭園，這個作品自然出自於熱愛亞洲的園林大師Bill Bensley手筆。

這裡的基本房Siam Suite已有80平方米，且配有Butler管家服務，入住River View Suite嘆河景更是指定動作。除了烹飪課、遊船河等體驗外，這裡少見地提供地道的泰式Sak Yant刺符紋身體驗，讓入住更具「神」性。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 旅宿精選／曼谷昭披耶河畔頂級旅宿四天王「The Siam、文華東方、半島、四季」，甦醒在傳世經典裡】