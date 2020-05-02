【韓國旅遊】濟州島東部景點全攻略　必到牛島、城山日出峰睇靚景

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濟州島東部可以稱得上是濟州島旅遊的黃金地帶，因為濟州島之旅中許多必去的觀光名所都集中在這片地區。日出景象頗為壯觀的城山日出峰被列入世界自然遺產名錄，此外萬丈窟和牛島也是熱門旅遊景點。《All In 真愛賭注》和《大長今》等韓劇都在濟州東部取過景，喜愛韓劇的遊客可以在美麗的自然景色中重溫劇中的浪漫場景。韓巢網和韓國文化遺產基金會合作，用生動的影像為大家呈現濟州島魅力景點、景物，千萬不要錯過！

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山君不離

山君不離，多麼浪漫的名字！它位於濟州市朝天邑橋來里海拔400米處，是世界罕見的平地火山口，比漢拏山頂峰的「白鹿潭」還要大和深。漫步在「山君不離」，你會感覺清澈的藍天彷彿觸手可及。

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濟州島牛島

牛島位於韓國的旅遊勝地濟州島的東側，是一座很小的珊瑚島。翡翠色的海水，乾淨澄澈，大自然的饋贈成就了這裡令人窒息的美麗景色。

點擊下圖繼續看清濟州島東部其餘6大景點推介！

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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