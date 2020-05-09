【韓國旅遊】梨泰院美食購物景點全攻略　必行經理團街、解放村街

你知道首爾有個「梨泰院」嗎？許多中國人對於梨泰院的印象來源於張根碩、吳達庶主演的懸疑電影《梨泰院殺人事件》。其實梨泰院是首爾最具異國風情的地區，來來往往的都是不同膚色說著不同語言的外國人，是名副其實的首爾「外國城」。它的名稱來源眾說紛呈，有的說是因為在此居住了許多駐韓美軍，強調單一民族的韓國將他們稱為「異胎」，所以梨泰院原來的寫法是「異胎院」；另一個說法是當年此地作為美軍基地，許多桃色產業發展起來，不慎懷孕的女子多數選擇墮胎，故又稱「離胎院」。而韓國的正統解釋則為在龍山高中正門種有許多梨樹，朝鮮時期這附近有一座名為「梨泰院」的驛院，因而得名。

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梨泰院剪影

現今的梨泰院除了仍有美軍駐紮以外，還是許多外國領事館的聚集地，這一帶也成為了漢江以北最出名的豪宅區，不少名人財閥都生活在這裏。外國人匯聚於此便帶動了梨泰院的商圈發展，漸漸地這裏成為了韓國人眾所皆知的外國美食圈，從法國、意大利、英國到冷門的保加利亞、希臘、也門等等，來梨泰院走上一圈就能滿足你吃遍世界的口腹之欲。那麽問題來了，梨泰院該如何玩才過癮呢？看小編為你總結梨泰院攻略！四大主題街、四大必玩景點、兩大慶典......為你一一道來。

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四大主題街

乘坐首爾地鐵6號線在綠莎坪站或者梨泰院站下車就是梨泰院地區了。梨泰院有四條主題街一定不能錯過！

1. 梨泰院大街（藍色區域）：梨泰院站附近的商圈，是這一帶最為繁華，人潮最為擁擠的地方，外國餐館和韓國餐館混集，酒吧舞廳比比皆是。

2. 古董家具街（紫色區域）：這裏寧靜幽遠，昂貴奢華的古董家具靜靜地流逝時光，精巧獨特的家居陳設品會讓女子們邁不動腳步。

3. 經理團街（綠色區域）：綠莎坪站附近，在風格上既融合了梨泰院大街色彩多元的異國情調，又比之少了一份嘈雜，多了一份平和與寧靜。

4. 解放村街（紅色區域）：名字很「中國」，環境確是不折不扣的新舊交替的韓國風景，外國人常在這裏舉辦家庭派對。

梨泰院大街（地圖藍色區域）

乘坐地鐵到梨泰院站下車，還沒有出站就已發現這裏的不同，外國人來來往往，有金發碧眼的、有全身黝黑的、有包裹著面紗的，形形色色，將地鐵站渲染出一種異國情調。從1、2號出口出來，最先映入眼簾的是梨泰院的地標建築「哈密爾頓酒店」。這一帶主要集中了法、意、德、英等歐洲國家的美食餐廳，街道很是狹窄，尤其當夜幕降臨人潮擁擠時，熙熙攘攘非常熱鬧。小編推薦您在BASTILLE品嘗「仙氣十足」的雪糕，然後去俱樂部跳跳舞，餓了還可以到「Jonny Dumpling」吃正宗的中國煎餃當作宵夜！從3、4號出口出來，這裏細長的小巷裏隱藏著許多韓國烤肉店、韓式餐廳，以及土耳其、希臘等國的美食店，附近還有許多外國食品調料店。

梨泰院大街人氣美食店

經理團街（地圖綠色區域）

經理團街在離6號線梨泰院站僅一站之遙的綠莎坪站附近，在位置上有著與梨泰院不遠不近的距離，因此在風格上既融合了其色彩多元的異國情調，與梨泰院相比又少了一份嘈雜，多了一份平和與寧靜。而隨著越來越多在別處難得一見的美食店、咖啡廳進入這條名不見經傳的小胡同，特別是在第400期的《無限挑戰》中，HAHA河東勳和盧洪哲兩人一起在經理團街上走走逛逛的場景讓這裏迅速走入大家的視線，成為最近首爾最熱門的地區之一。

經理團街人氣美食店

解放村街（地圖紅色區域）

解放村街指的是南山公園南側的一片古老的住宅區，以前曾是日本人、韓國貧民的聚集地，如今這裏成為了以駐韓美軍為主的外國人聚居地，因其充滿異國風情的街道而廣為人知。「解放村」有著新舊交替、韓西結合、光怪陸離的魅力，在這裏你的鏡頭可以捕捉到韓國古老的傳統市場裏的生機勃勃，又能看到摩洛哥的特色漢堡、意大利的Pizza、英倫的奶油啤酒等等。因為是外國人生活居住的空間，所以他們經常會在週末在自家開辦各種PARTY，可以說是韓、西文化結合最為獨特的一個區域了。

解放村路人氣美食店

古董家具街（地圖紫色區域）

梨泰院古董家具街全長550米左右，共有90多家商店，是60年代附近的美軍、大使館家人回國時出售二手家具而開始形成的。隨著時間的推移，這裏漸漸匯集了亞洲、歐洲、美洲等地的各種古家具，逐漸形成了這個「古董家具街」。這裏的商舖都清一色有著弧形的遮陽篷，看上去歐洲風格十足。如果你是歐式古家具、復古風家具裝飾品愛好者的話，這裏一定不要錯過！

古董街人氣商店

四大景點

（地圖1）三星美術館Leeum

三星美術館Leeum是三星集團旗下運營的美術館，其規模卻絲毫不輸於國家級美術館，腹地面積達3,967㎡，總面積可達14,876㎡。美術館中收藏品種類豐富，包括國寶36件，各種寶物96件，從古代美術到世界聞名的現代藝術家的作品可達約15,000件。美術館由1號博物館「古美術館」、2號博物館「現代美術館」構成。

三星美術館Leeum（韓巢網授權使用）

（地圖2）伊斯蘭教中央聖院

韓國最有代表性的清真寺禮拜堂——伊斯蘭教中央聖院是一座精美的阿拉伯風格穹頂式建築。這座聖院建於1976年，共有3層，1層是韓國伊斯蘭中央會辦公室，2、3層分別是男子、女子禮拜堂。伊斯蘭教中央聖院莊重而富有變化，宏偉而不失雅致，雄偉莊嚴的潔白建築成為最近攝影愛好者的人們場所。

伊斯蘭教中央聖院 （韓巢網授權使用）

（地圖3）國立韓古爾博物館

「韓古爾」是「韓文」的意思，是誕生與1443年的朝鮮半島的固有文字。國立韓古爾博物館就展示著介紹韓文的歷史、結構組成等與韓文相關的各種展品。為大力弘揚和宣傳韓文的文字、文化價值，館內收藏了1萬餘件與韓文相關的各種展品，不只是韓國人，還吸引了眾多外國遊客的訪問和參觀。

國立韓古爾博物館（韓巢網授權使用）

（地圖4）國立中央博物館

歷經8年修建的亞洲規模最大的博物館——韓國國立中央博物館了！它佔地面積30.7多萬平方米，建築面積達13.4多萬平方米，是世界第6大博物館。館藏有約60件國寶和80餘件其他重要文物，規模之大，文物之多，使其成為世界知名博物館之一。

國立中央博物館 （韓巢網授權使用）

兩大慶典

俗話說「去得早不如去得巧」，梨泰院有兩大慶典，慶典期間去梨泰院遊玩倍加精彩。每年十月左右，梨泰院會在主街舉辦大型的「地球村慶典」，在首爾生活的外國人全城出動，擺起小攤賣起家鄉的小吃，穿起民族服裝載歌載舞；或者在春季、秋季來，如果碰上「古董家具跳蚤市場」開放，那真是運氣極佳，可以以低價買到平時想都不敢想的古董家具；亦或者在復活節來，整街都是「行屍走肉」的大遊行隊伍，COSPLAY成各類妖魔的人們玩得不亦樂乎。

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