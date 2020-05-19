【韓國旅遊】盤點7款必吃韓式湯飯　價廉物美、人氣美食店推介

湯飯，是韓國浩瀚美食帝國中非常具有代表性的大眾化料理。顧名思義，一碗湯配一碗米飯，不僅營養豐富，吃起來方便，價格也非常低廉。職場人士可以中午點一碗湯飯飽餐一頓。一口熱湯下肚，身體別提多舒服了。如果是來韓國旅遊，這碗湯飯不僅能感受到韓國自古以來的美食文化，還能幫你節省一些用餐時間，迅速前往下一站觀光地。離家遠行的你或許還能在這簡單樸素的湯飯中感受到來自母親的溫暖。

如今湯飯已有不同的種類供你選擇。清淡的醒酒湯飯、辛辣的辣牛肉湯、醇香的雪濃湯，還有營養豐富的泥鰍湯。看看以下的介紹，韓國的美味湯飯一定會讓你大開眼界！

7款必吃韓式湯飯（點擊下圖看清！）

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韓國必吃經典湯飯

1. 豆芽湯（推薦店舖：三百家景福宮站店）

豆芽湯是最常見的醒酒湯之一。「三百家」是1947年在全羅北道・全州創業的鄉土美食店，他們家以一碗豆芽湯飯聞名遐邇，曾被韓國人氣美食節目《週三美食匯》、美食漫畫《食客》所採訪過。店裏使用全州栽培的無農藥豆芽，豆芽新鮮脆嫩，湯底清淡鮮美，再配以醇香的雞蛋，還有蛤蜊、鱿魚等新鮮海產，與白米飯一起煮得熱氣騰騰。吃下去，從胃一直暖到心裏。如果不夠味，還可以用蝦醬等調料自行調味。

三百家景福宮站店 地址 : 首爾特別市鐘路區社稷路133-3 交通 : 3號線景福宮站4號出口，即是

2. 豬肉湯飯（推薦店舖：大建名家豬肉湯飯）

豬肉湯飯是釜山地區最具代表性的美食，在釜山甚至有一條豬肉湯飯街。從地鐵釜山站7號出口步行5分鐘就可到達的「大建名家豬肉湯飯」。本店的名聲可不小，每當午餐時間，店前都會排滿專門來吃豬肉湯飯的人。本店只選用最新鮮的豬肉，湯用豬肉排骨長時間炖煮而成，並且不添加任何調料。豬肉湯飯比較正宗的吃法是將米飯倒入湯中泡著吃，口味重的人會覺得湯飯的味道比較清淡，這時適當加入調料或蘿蔔塊、泡菜等小菜，湯味頓時變濃郁。

大建名家豬肉湯飯 地址：釜山廣域市東區中央大路231號街5 交通：1號線釜山站7號出口，步行5分鐘

3. 雪濃湯（推薦店舖：秀家）

雪濃湯是一道在長時間熬製的牛骨頭湯中放入牛肉的韓國傳統料理。而「秀家」推出的雪濃湯種類多樣，除了深受顧客喜愛的傳統雪濃湯之外，還有放入鮑魚或明太魚等多種廣受年輕人喜愛的新口味。乳白色清香撲鼻的雪濃湯讓人心曠神怡，是作為早餐的不二之選。「秀家」杜絕使用任何含有化學物質的調料，店內提供的小菜也是純手工製作，是一個可以體驗韓國人傳統手藝的好地方。

秀家 地址：首爾特別市中區明洞8Ga街42-1（2F） 交通：4號線明洞站10號出口，步行1分鐘

4. 米腸湯飯（推薦店舖：九月山）

米腸湯飯是把米腸、豬頭肉和豬內臟放入濃湯內炖煮而成的。位於新村的「九月山」是一個具有北方特色的米腸專賣店。在這裏可以品嘗到原汁原味的米腸、豬蹄以及菜包肉等使用豬肉為原料製作的韓國料理。「九月山」的所有菜品都是在店內製作而成，所以每天提供的數量有限，是新村地區的人氣美食店舖。

九月山 地址：首爾特別市西大門區新村路87-22 交通：2號線新村站1號出口，步行3分鐘

5. 泥鰍湯（推薦店舖：湧金屋）

「湧金屋」坐落於茶洞大企業雲集的市廳，臨近地鐵2號線乙支路入口站。「湧金屋」的首爾式泥鳅湯不同於江原道、慶尚道等地，這裏從不使用任何大醬，只用泥鳅魚、牛內臟和牛骨慢慢熬製湯頭。這樣熬出的湯不僅散發著牛肉湯的味道，泥鳅的腥味也祛除的一乾二凈，呈現出最鮮美清淡的味道。自1932年開業以來，「湧金屋」一貫堅持選用個頭最大的泥鳅魚，保證上乘的泥鳅湯品質。百年老舖的味道更是口口相傳，歷經三代收獲了眾多回頭客。這家店還被評選為《2017米芝蓮紅色指南首爾篇》中的美食餐廳 。

湧金屋（茶洞） 地址：首爾特別市中區茶洞街24-2 交通：2號線乙支路入口站2號出口，步行5分鐘

6. 蠔仔湯飯（推薦店舖：窟田）

蠔仔湯飯是用蠔仔、海帶和韭菜製作而成的蠔仔湯中加入了米飯的韓國特色料理湯飯。位於光化門的「窟田」是專營蠔仔料理的美食餐廳。店內所使用的蠔仔都是每天從盛產蠔仔而聞名的統營地區直接送來的新鮮蠔仔。蠔仔湯最大的特點是爽口清淡，食材和調料的味道都融進的湯中，飯吃完後一定要把蠔仔湯也喝掉。對於腸胃不太好的人和不愛吃辣的人蠔仔湯飯是最佳選擇。另外還會提供蝦醬和辣椒，可以根據自己的喜好調整味道！

光化門窟田（舊窟田） 地址：首爾特別市鐘路區新門內路3街23（慶熙宮之晨 B2F） 交通：5號線光化門站8號出口，步行6分鐘

7. 辣牛肉湯（推薦店舖：六大將明洞店）

辣牛肉湯是將切成細絲的牛肉與洋蔥、蕨菜、豆芽等蔬菜一同煮成的微辣湯。不僅能讓你食慾大增，而且食材豐富，是老少皆宜的健康美食。「六大將明洞店」是主營傳統牛肉湯。經高溫熬製16個小時的牛骨湯，放入分量十足的牛腩肉絲、蔥、豆腐、蘑菇、洋蔥、粉絲等食材一塊煮，牛骨湯濃郁的香味中滲透著微微的香辣，牛腩肉絲柔嫩香口，粉絲吃起來很Q，美味無比。

辣牛肉湯（韓巢網授權使用）

六大將明洞店 地址：首爾特別市中區明洞8Na街45（1F） 交通：4號線明洞站6號出口，步行3分鐘

香飄萬里的濃湯，溫暖你的旅程

無論走多遠，只要有一碗熱騰騰的湯飯，你的旅程就會溫暖許多。看過了這麽多湯飯，有沒有喚起你的食慾呢？除了韓國必吃美食，湯飯也是不錯的選擇。疲憊的旅途有一碗湯飯，總能讓你元氣滿滿。你喜歡哪種湯飯留言告訴小編吧。

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