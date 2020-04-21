【韓國旅遊】濟州島西部7大景點推介　訪三大山岳、壯麗瀑布打卡

濟州島西部地區有大片未經開發的自然風景，最適合想要感受原汁原味大自然的遊客前往。巍峨的漢拿山上神秘的白鹿潭讓你流連忘返。在海岸邊還可以看到經火山噴發和海浪侵蝕後形成的形態奇異的岩石。除此之外，種滿各種亞熱帶植物的翰林植物園和滿眼新綠的雪綠茶田也是不可錯過的景點。忘記都市的喧囂，忘記時間的流逝，通過韓巢網和韓國文化遺產基金會合作推出的精美影像視頻，來一場治癒之旅吧。

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#1. 漢拿山

漢拿山巍然聳立於濟州島的中部，海拔1,950米，為韓國最高的山，又稱瀛州山，是聯合國教科文組織指定的世界自然遺產之一。爬漢拿山，可同時領略溫、熱、涼、冷，人稱這裏一天有春夏秋冬四季。

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#2. 正房瀑布

「正房瀑布」與天地淵瀑布、天帝淵瀑布一起並稱為濟州島的三大瀑布。「正房瀑布」與其他瀑布不同的是，瀑布流水直接流向大海。這種瀑布不僅在韓國，在亞州也是唯一的，十分罕見。

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