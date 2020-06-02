【韓國旅遊】慶州4大自然靚景古蹟景點　探秘百年歷史貴族古宅！

位於慶州南山下的山林環境研究院是韓國人特別喜歡去的賞秋景點，但是不只是秋冬，這裏的四季都特別美。這裏種植著種類豐富的植被，顏色，高低各不相同，正是因為有了這些美麗的植被覆蓋，讓這裏有了如此動人的景色。

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走在飄落下來的樹葉鋪成的悠長的小路上，心情也會變的格外好。在這裏很適合拍照，可謂是情侶約會聖地之一。不知道今年冬天的山林環境研究院會不會被雪花覆蓋，那將又是一片怎樣的好風光呢？

慶州山林環境研究院附近的風光景色（按下圖放大看清！）

興輪寺

興輪寺是朝鮮新羅最古老的寺院，曾用名大興輪寺、大王興輪寺，它坐落在美麗的慶尚北道慶州市，至今有千年的歷史了。根據《三國史記》記載，該寺院於544年2月建成，3月份便有人出家為僧人或尼姑。興輪寺是新羅最早建造的寺廟，當時的新羅王下令建造寺廟，據說規模小而儉樸，只建造草屋，進行佛法演講。後來隨著變遷而擴建，544年竣工。

真興王將該寺院稱為「大王興輪寺」，允許百姓當和尚，真興王本人也於晚年削髮法名法雲，成為廟主。此後興輪寺常舉行大法會，成為祈求王室和國家平安的新羅大寺院。但後來不幸遭遇到了敵軍的摧毀，歷經千年的興輪寺在20世紀80年代重建，寺院景致更勝從前。

興輪寺的風光景色（按下圖放大看清！）

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慶州鄉校

鄉校是為了祭祀優秀的儒學士以及開展地方的儒學教育、教化民眾而建成，國家建立的國家教育機關。這裏原是新羅神文王2年（682）初次設立國學的地方。慶州鄉校的建立年代尚未明誦，不過據說曾經在朝鮮成宗23年（1492）仿照首爾的成均館修建過。王辰倭亂時被火燒毀，後又重新修建了大成殿和典祀廳。

接著在1604年建立了東虎和西廡，光海君6年（1614）又建立了明倫堂、東齋和西齋，最終形成了現在大家看到的模樣。整個建築風格為典型的前廟後學型。大成殿和東虎、西皖供奉著以孔子為首的聖賢們的牌位，是焚香的地方。作為講堂的明倫堂和東齋、西齋是學生們學習居住的地方。整個鄉校佔地面積比較大，看來韓國古代時也是挺注重社會的儒學修養的。

慶州鄉校的風光景色（按下圖放大看清！）

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慶州校洞崔氏古宅

此古宅是在1700年左右建立的慶州崔氏宗家，坐落在流經月城的南川旁邊。由下房、廂房、裏間、祠堂、庫房組成。據說原有九十九間房，廂房和耳房在1970年被燒毀，只剩下礎石。裏間呈「口」字型，門屋呈「一」字型。祠堂設在利用廂房和學堂組成的耳堂中間，空間上比較深。古宅保存了朝鮮時期兩班貴族房屋的原狀，具有很重要的歷史價值。崔氏宗家從慶州市內南面伊助里遷至校洞定居的時期約在朝鮮中期。據說，在這裏十二代崔氏子孫積累了萬擔家產，在學問上也是卓越精湛，連續九代都出了進上。來到這裏，讓我也有種要好好讀書努力賺錢的動力~

暢遊慶州校洞崔氏古宅（按下圖放大看清！）

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