【度蜜月】全球四大情侶必去浪漫路線　旅行兼可以影埋婚紗相

撰文： Tripresso旅遊咖 最後更新日期： 2021-03-28 13:02

每對新婚夫妻最期待的事，不外乎就是蜜月旅行了！為了能夠擁有美好的蜜月回憶，大家都會費盡心思挑選地點，想去個浪漫又特別的地方，但地點多到讓人難以抉擇，若你也還沒決定好蜜月旅行的目的地，不妨參考小編推薦的四大蜜月路線，依據你們的喜好選擇，一起出發度蜜月、拍婚紗吧！

文藝浪漫之旅 ─ 法國

相信歐洲是許多新婚夫妻蜜月旅行的首選，而法國巴黎更是許多人嚮往的夢幻之地，不僅僅是著名的浪漫之都，同時也是藝術的殿堂，像是凡爾賽宮、羅浮宮、奧塞博物館等，都能讓人沉浸其藝文氣息以及歷史文化之中。想要享受浪漫氛圍，同時又喜歡藝術的你們，一定不能錯過法國！白天走訪博物館，傍晚漫步在塞納河畔欣賞巴黎鐵塔，晚上選間餐廳來頓燭光晚餐，相信每分每秒都能讓你們陶醉在這座城市的魅力中～

這個城市處處充滿浪漫氛圍和藝文氣息，同時還是精品聖地，一次滿足喜歡美景藝術和購物的你們！選擇到法國巴黎蜜月，絕對可以擁有最甜蜜的蜜月回憶～不論是以巴黎鐵塔為背景，還是塞納河畔，皆能拍出古典又唯美的婚紗照，而且非常具有紀念價值！

+ 7 + 7 + 7

【法國巴黎】跟著電影遊走浪漫都市拍拖打卡 精選10個熱門取景點

【法國旅遊】里昂舊城區一日遊行程 4個必到景點、市區交通攻略

自然奇景之旅 ─ 冰島

冰島是由原始的火山和冰河所構成的自然國度，且全島位於極光圈內，被評為全球欣賞極光的最佳地點，因此也被許多人列為此生必去的夢幻之地。熱愛大自然美景的你們，冰島勢必是最佳首選！白天欣賞壯麗的朗格冰川，下午享受夢幻藍湖溫泉，晚上到上帝瀑布前一睹極光奇景，絕對會成為你們最獨特難忘的蜜月旅行！

傳說，一起看過極光的戀人，就能擁有永恆的愛情。和另一伴駕車玩遍擁有許多自然奇景的冰島，一同追逐著極光，光是想像就浪漫無比，選擇到冰島度蜜月，一定會讓你永生難忘！夢幻的鑽石沙灘、彩虹瀑布，都是非常合適的婚紗照背景，若夠幸運，或許還能在極光下拍婚紗，勢必會成為最獨一無二的婚紗照！

+ 9 + 9 + 9

相關文章：12星座旅行誰是你的旅遊剋星？敏感處女座同熱情白羊會反面？（按圖了解）↓↓↓

+ 7 + 7 + 7

熱情海島之旅 ─ 夏威夷

夏威夷是一座四季如春，充滿熱情的度假天堂，不論任何時節來都非常合適！除了有湛藍的海景外，還有特殊的人文歷史和濃濃的異國風情，一向是新婚夫婦海島蜜月的首選。喜歡陽光和沙灘的你們，更是不能錯過夏威夷！白天享受蔚藍海水包圍著，傍晚在夕陽下享用燭光晚餐，夜晚還能在沙灘上欣賞浩瀚的星空，用著最悠閒自在的步調，好好享受婚後的兩人甜蜜世界～

夏威夷有許多適合情侶、夫妻的活動，像是郵輪燭光晚餐、火山上看夕陽觀星象等等，選擇到夏威夷蜜月，絕對可以創造專屬兩人的幸福回憶！一望無際的沙灘配上澄澈的海水，陽光從棕櫚林隙緩緩灑落，再穿上輕盈白紗，不論怎麼拍都唯美～

+ 8 + 8 + 8

神秘國度之旅 ─ 土耳其

土耳其的地理位置橫跨歐亞大陸，孕育出豐富的東西方文化，也遺留下大量的歷史遺產，是個到處都能發現驚喜的神秘國度，身為專業旅人的你們，蜜月旅行不妨可以到神秘又美麗的土耳其，探索前所未有的奇幻旅程～白天享受鬼斧神工的棉堡溫泉，下午體驗卡帕多奇亞熱門的熱氣球行程，晚上入住特殊的洞穴飯店，想必將會是非常具有意義又獨特的蜜月旅行！

一生一次的蜜月旅行，當然要去個特別的地方，才能留下更深刻的蜜月回憶，而不論是自然景觀、歷史建築，還是文化美食都相當有看頭的土耳其，勢必是最佳選擇！伊斯坦堡、棉堡都非常適合作為婚紗照背景，但真正流行的是將熱氣球海作為背景，拍出最俏皮可愛的婚紗照！

+ 6 + 6 + 6

剛結束繁瑣忙碌的婚禮，一定十分期待來個放鬆的蜜月旅行，但光想到要再規劃一趟完美的蜜月旅行，頭就昏了。因此小編幫大家精選出四條蜜月路線，只要依據兩人喜好便能快速選出；同時也建議你們可以選擇跟團，或是半自助的方式，讓旅行社幫忙代訂機加酒，這樣你們只需要自行決定景點路線就好，相對起來會輕鬆許多～最後祝福大家都能擁有一場最美好難忘的蜜月旅行！

▼▼▼【12星座在2021年的愛情運勢，按圖率先看！】

+ 33 + 33 + 33

【相關圖輯】全球最不受歡迎國籍旅客Top 6 以色列人最愛劈價？第1位冇懸念…

+ 7 + 7 + 7

更多旅遊情報：

歐洲蜜月特輯｜最適合新婚夫婦度蜜月的浪漫國家優缺點大解析！

小資族窮遊歐洲不是夢！七大最適合情侶旅遊的平價歐洲國家

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「蜜月旅行｜精選全球四大蜜月路線，度蜜月、拍婚紗，一次搞定」】