台灣嘉義阿里山｜原住民聖山塔山　風光獨特體驗百年部落文化

撰文： Tripresso旅遊咖 最後更新日期： 2021-05-02 11:02

嘉義塔山 ，海拔2663公尺，是阿里山山脈中的最高峰，更被台灣原住民鄒族是為聖山，極高的地理位置，加上寬闊的視野，不但可以遠眺玉山，更是觀賞雲瀑、雲海的首選，今天就帶大家一起走入森林，探索鄒族人的自然風光、部落文化，與歷史遺跡，到了夜晚在部落中觀賞城市中無法看見的美麗夜空！

塔山步道

塔山步道全長約3.5公里，從姐妹潭的妹潭起始，前半段沿著阿里山森林鐵路走，沿途茂密的竹林、高聳的檜木，輕鬆卻不失趣味，隨著海拔越高，山路也越陡，撐到最後的是塔山觀景台，360度零死角的環繞視野，晚上在部落的營火旁舉辦火烤派對，搭配著美麗的夜空，絕對讓你想馬上定居啦！

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鹿草鄉村

除了美麗的自然景觀，人文的體驗也不能少，鹿草鄉村位在八掌溪畔，是個典型的台灣農村，至今仍保留了傳統閩南式的建築風格與農村情調，欣賞一覽無遺的稻田作物，上祖傳的傳統美食，想抽離城市的喧囂，來這裡馬上帶你回到最純樸的時光！

多林車站

多林車站是阿里山鐵路奮起湖站與十字路站之間的一個小站，建於1912年，原被稱元「多囉嘕」、「多囉」，在1964年3月才改名「多林」，在鄒族語裡是「茂密的森林」的意思，是大凍山麓的一個鄒族小部落。

瑞里綠色隧道

位在嘉義瑞里，若蘭山莊後面古厝旁，有著一條被竹林環繞的綠色隧道，號稱台灣版「京都嵐山竹林小徑」，全長2公里，約一個半小時就可以走完，茂密的竹林配上蜿蜒的小徑，彷彿一邊走著壓力也都飛走了，穿越竹林後是一大片的茶園風景迎接你！

梅山太平雲梯

如果你膽子夠大，那絕對不能錯過嘉義梅山的太平雲梯，全長281公尺、海拔約1000公尺是全台最長、海拔最高的景觀吊橋，從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，不但能遠眺嘉南平原，更是欣賞雲海的絕佳位置！

以上就是小編為大家整理的嘉義塔山的獨特景點，台灣部落文化的特殊需要我們親自走一趟才能了解，座落在群山中一座座的部落，連結了台灣百年的文化以及歷史，值得你來深入體驗！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「嘉義塔山｜阿里山山脈最高峰，雲海日出全包了，走訪鄒族人的聖山！」】