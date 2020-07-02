【台北郊遊】盤點5條極簡行山路線　15分鐘輕鬆登頂飽覽城市地標

因為疫情在家悶壞，想趁著假日到郊區走走嗎？小編為大家整理台北5條超好攻頂，景色怡人的登山步道，輕鬆飽覽壯闊山景！

受到武漢肺炎疫情影響，不少人為了避免假日人擠人，往往會選擇走進郊區，加上最近踏入初夏，常有天氣晴朗的日子，讓人忍不住想踏青！小編就為大家整理出「台北超好攻頂的5條絕美登山步道」，只要15分鐘就能輕鬆征服，CP值超高！

1. 文山貓空「登高步道」

位於文山區貓空明德宮旁的「登高步道」，全長僅70公尺，迷你又好走，只需2分鐘就可坐擁天然美景，飽覽台北101、動物園、中正紀念堂等城市地標，走完還可以順道在貓空泡泡茶，和三五知己聊聊天，過一個愜意的下午！

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2. 內湖「金面山親山步道」

位於內湖區的「金面山步道」起點在德明技術學院旁，以獨特的剪刀石景觀，以及360度的壯闊視野聞名，廣受內湖居民歡迎，是不少人運動、健身、聚會的好去處。登上山頂後，白鷺鷥山、康樂山、明舉山的壯闊氣勢盡入眼簾，讓人心曠神怡。

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3. 信義「象山親山步道」

位於信義區的「象山親山步道」不僅交通便利，而且能輕鬆攻略，約莫15分鐘就能抵達攝影平台。不僅能近距離欣賞視野開闊的壯麗山景，台北101大樓也彷彿觸手可及。無論是傍晚欣賞夕陽日落，還是晚上一覽台北夜景，都是廣受台北人喜愛的悠閒步道。

4. 北投「軍艦岩親山步道」

位於石牌陽明大學內的「軍艦岩親山步道」，因為聳立在層層山巒間的巨岩形似海上軍艦而得名，又有「山中鐵達尼」之稱。岩頂不僅可以360度遠眺台北盆地的稜線與環山景緻，更設有熱門的攀岩練習場。

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5. 景美「仙跡岩親山步道」

「仙跡岩親山步道」號稱景美人的後花園，傳說八仙中的呂洞賓曾至此留下足跡，仙跡岩自此聲名大噪。步道周邊景觀優美怡人，綠色植被種類繁多，登頂後更能直眺台北盆地街景，是附近居民健行運動的好去處。

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