阿里山奮起湖一日遊攻略！登大凍山賞最美日落　必食木烤冬甩

來到嘉義阿里山，絕不能錯過奮起湖這個人氣景點，奮起湖位於海拔1405公尺高處，是阿里山鐵道的中繼站，不知道的人也許會以為這裡有一座湖，其實奮起湖意旨「狀似畚箕的低窪地區」，實際上並無湖泊。奮起湖除了是阿里山鐵路便當的發源地，還有四方竹、鐵道、老街、螢火蟲等多樣玩法，想要完整攻略奮起湖，就來看看今天的總整理介紹吧。

交通方式

1. 自行開車

國道3號中埔交流道下→省道臺18線→縣道169線→奮起湖車站

2. 包車／共乘

除了自駕外也可以考慮包車去奮起湖或拼車去奮起湖，專車接送之外，還有專人導覽！

奮起湖車站（IG@film.sallykim）

3. 大眾運輸

台鐵嘉義火車站下→轉乘阿里山森林火車→奮起湖車站

台鐵嘉義火車站下→轉乘嘉義縣公車7302嘉義⇌奮起湖路線→奮起湖站下

嘉義高鐵站2號出口→轉乘台灣好行阿里山線A線（經奮起湖）

嘉義火車站→轉乘灣好行阿里山線B線（經奮起湖）

奮起湖景點

按圖睇睇兩大奮起湖景點▼

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奮起湖步道

奮起湖步道又稱杉林步道，幾乎由杉木所包圍，走起來清爽怡人，奮起湖老街大飯店的對面馬路就是木馬棧道登山口，北東西三段步道繞行一圈約兩公里，步行時長約一小時。

沿途可經孟宗竹遍植的翠竹坡、奮起湖巨木等景觀，還有一處日本神社遺址，主奉天照大神，今日神社只剩下基座和石階，不過遙望步道深處，能想見日治時期的蓬勃林業風光。再往下行可以抵達鹿鼎老樹、糕仔崁古道叉、變電所等，奮起湖有一處可以賞楓的楓林峽，除了可欣賞台灣青楓、台灣紅榨槭外，還可以眺望奮起湖全景，天氣好時還能望見玉山群峰喔！

依照指標從肖楠母樹林步道往下走，能走到前面介紹過的街仔尾阿嬤草仔粿、百年檜木甜甜圈等店家，走完步道最適合來上一些美味小點啦，一旁還能進去參觀星空小屋。非常推薦可以一路從奮起湖步道走到奮起湖老街逛逛～

步道開放時間：周一至周日08:00 – 17:00

奮起湖必吃

按圖睇睇4大奮起湖美食▼

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奮起湖周邊景觀

按圖睇睇兩大奮起湖熱門景點▼

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奮起湖行程推薦

奮起湖一日遊

路線A：奮起湖車站→阿里山森林鐵路奮起湖車庫→奮起湖老街→奮起湖步道

路線B：奮起湖步道→奮起湖大飯店→星空童話木屋→奮起湖老街→奮起湖車站

奮起湖兩天一夜（結合阿里山行程）

第一天：阿里山遊客中心→阿里山森林遊樂區→阿里山商店街→阿里山火車站二樓觀景台賞阿里山雲海和晚霞

第二天：祝山觀日樓及玉山塔塔加觀日出→水山巨木步道→奮起湖車站→四方竹→奮起湖老街→天長地久橋→牛埔仔大草原→檜意森活村

按圖睇睇阿里山森林遊樂區動人風光▼

奮起湖三天兩夜（結合阿里山行程）

第一天：阿里山森林遊樂區→姊妹潭→阿里山火車站新賞雲海和晚霞

第二天：祝山觀日樓賞日出→水山巨木步道／祝山觀日出步道→奮起湖車站→奮起湖老街

第三天：奮起湖步道：百年土地公廟、台灣杉森林棧道→天長地久橋→檜意森活村

看完這麼多奮起湖的周邊景點後，是不是也想到山上走走了呢？奮起湖的各個景點都相距不遠，大部分用步行就可以到達，不論是走走散心兼運動的一日遊，或是搭配賞景的多日遊，行程都很療癒充實，假期快到奮起湖釋放你的旅遊魂吧！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【奮起湖景點】來去吃正港鐵路便當！嘉義奮起湖一日遊這樣玩】