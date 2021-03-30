四川旅遊｜發掘稻城亞丁以外的隱世仙境　住現代藏房看著雪山入睡

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-30 08:32

今天，請來建築師朋友陳一峰老師為大家推薦。拋開中國建築設計研究院總建築師的身份，他還是一個不折不扣的酒店控，閒時「屏蔽」周圍朋友擇一處精品酒店，悠哉地過幾天桃源般生活。 這次他去了比四川省稻城還要往南的小城，路上發現了這間設計酒店，為了它在村子裡停留了3天。

因疫情悶在家裏辦公越發嚮往詩和遠方，最終，我來到傳說中的香巴拉秘境鄉城，尋找記憶中的那片淨土。

鄉城縣位於雲南和四川的交界處，比稻城還要往南。記憶中鄉城處在深山峽谷中，有一簇純白色的藏房，簡潔靈動的體塊和線條頗有勒柯布西耶（Le Corbusier）早期的那些現代派別墅的神韻。多年前，因為交通不便只能作罷，如今因為疫情這個夢想反而實現了。

住一間有當地特色、舒適的酒店是旅行中最值得回味的經歷之一，酒店的好壞也直接影響我對所到之處的印象。

雲覺七境皈院是我此行的終點，它設計感十足，大片玻璃、金屬格柵與土坯牆形成反差，在光影作用下，亦動亦靜。從客房露台望出，便能俯瞰整個村子和遠處的雪山；或者躺在露台吊床上，聽著溪水潺潺，如仙境般。

從客房露台望出，便能俯瞰整個村子和遠處的雪山；或者躺在露台吊床上，聽著溪水潺潺，如仙境般。（Trip.com）

移步易景，建在藏區的設計酒店

雲覺七境皈院在鄉城縣青德鎮上的仲德村內，它並非一個完整的酒店，而是分成三部分散落在村中，每個區域步行大約七八分鐘。餐飲中心位於村子裡，另一邊民宿改造村中老宅，還有一部分建在村外的客房區，正是我所住的地方。

這種分散的佈局讓我想起法國普羅旺斯（Provence）鄉村中的萊博德普羅旺斯（Baumanière: Hôtel Luxe Les Baux de Provence）以及蔚藍海岸懸崖上的艾澤城堡酒店（Chateau Eza），它們都散落在村莊中，與當地文化完全融合。

這樣的佈局另有一番情趣，比如每天三餐要走過伴著溪水的石板路，遠處的雪山近處的藏房映入眼簾、清風拂來炊煙、和迎面而來的村民合掌道聲扎西德勒，那種鄉居的美妙盡在不言中。

雲覺七境皈院區別於藏區其他酒店，鋼板、金屬格柵、大片的玻璃和土坯牆構成建築的虛實、光影、新舊的對比。

+ 2 + 2 + 2

刻著酒店LOGO的路燈、鐵藝標識、鋼板包邊的台階與花台、甚至裝柴火的鐵箱也是用精心設計的帶logo的鋼板來包裹，這樣的用心在很多高端精品酒店中也不常見。

我住在村外的客房區，這裡由幾棟白色的小建築組成，這裡更像我以前看到的那種純白藏房，只不過是經過了現代的演繹，每個客房前都有寬敞的觀景台。客房內精緻的茶具食器、桌上飲料水果和小食、雅緻的配飾、齊全的設備、私房下午茶、管家式服務，這對藏區來說並不常見。

園內綠蔭下吊床、躺椅伴著溪水潺潺、真是一個逍遙避世的之所，讓我想在這裡待上一整天。

客房內精緻的茶具食器、桌上飲料水果和小食、雅緻的配飾、齊全的設備、私房下午茶、管家式服務，這對藏區來說並不常見。（Trip.com）

村中心十字路口的餐廳由老藏房廢墟改造而來，它保留了老建築的殘垣斷壁，內部加入了鋼結構的建築，屋頂上的平台則是戶外休閒酒吧及燒烤區域，不論是白天享受高原的日光還是夜晚仰望著滿天的繁星都令人流連。

餐廳門口則用鋼板和水面構築了一組幾何形現代景觀，使得整個建築古今交織，新舊對比，這種時空交錯的畫面感，令人印象深刻。

酒店以現代時尚感與地域傳統的反差來形成一種視覺的的張力，也深受年輕人的追捧。

+ 5 + 5 + 5

我在這裡遇到從山東自駕來的九零後小劉和八零後小楊，他們也是一到就喜歡上這裡。相聊甚歡，邀請我晚上去他們那裡做客。他們住在另一個區域，這裡由老藏房改造，房子的主人仍住在一層，把二層租給了酒店作為客房。

客房樓中心有一個天井，二層在天井一邊是接待廳兼書吧，有意思的是透過玻璃可以張望天井下面房東一家的日常生活，如同一個活的民俗博物館。

小劉住的客房帶有一個巨無霸的露台，可以眺望遠近的白藏房及遠處的雪山。

漫步鄉城，感受藏區文化

和多數人從四川稻城直接前往鄉城不同，我從雲南迪慶乘車前往，一路要險峻也耗時得多，到達目的地時，卻更有山重水復柳暗花明之境。

鄉城縣大小有十幾個鄉鎮，青德鎮據說是最美麗的一個，它在高山環繞的山谷中，四月間遠處山頂的積雪還未融化，但山谷中的青稞田已經是綠油油的一片，白色的藏房點綴其中如同仙境。

四月間遠處山頂的積雪還未融化，但山谷中的青稞田已經是綠油油的一片，白色的藏房點綴其中如同仙境。（微博@雲行小波）

如今，鄉城早已褪去原始和神秘，變成了一個交通便利、生活富裕、環境整潔的新農村。

青德鎮的白色藏房也演變成紅色屋簷而非純白色，屋簷用一圈紅色的女兒牆代表家裡立了經堂，女兒牆上有方和圓的符號，意為天方地圓。

青德鎮中的仲德村則是一個恬靜的小村莊，村中蜿蜒整潔的石板路伴著雪山流淌下來的潺潺溪水，路兩邊排列著藏民精心整修的院牆，泥土牆、柴火垛和花池修的既有濃濃的鄉土味也十分漂亮可愛。漫遊在村中不時經過村中的500多年曆史的甲繞拉康古寺、路旁的轉經筒、上空的經幡林，千年古菩提樹、街角還保留著別處很少見到的古老的休息亭。

甲繞拉康古寺（微博@滾滾糖糖fay）

也許這裡的村莊已經不再原生態，但環境卻更加宜人和舒適，就像我們熱衷去的那些歐洲的小鎮，除了異域的風情還有現代的生活，讓我們的心與身的同時得到享受，願意停下腳步作為一個旅途中的驛站。

旅途的樂趣之一就是能遇到志趣相投的旅人，在鎮南的公路上偶見一個正在大興土木的藏式酒店——康薩莊園，這裡的梅先生熱情地接待了我們。

他來自浙江，若干年前的旅途中結識了這棟房子的主人並成為摯友，現在來幫助房東籌劃這個酒店的升級改造，進去了才知道這棟房子竟然是藏區最大的一棟單體民宅，且有可眺望青德鎮全貌的無敵景觀，與我們所住的現代風的皈院不同，這個具有極其華麗手工內裝的酒店是純正的藏式風情，我期待著它的面世。