【香港酒店試住】飽覽香港仔全景、零食任添！Ovolo Hotel $720起

因為工作，之前有段時間頻繁往返香港，有一次行程不是太忙，住進了南區的一家特色酒店：奧華·時尚精品酒店（Ovolo Hotel Southside）。作為香港三間被全球頂尖設計酒店風向標Design Hotels收錄的酒店之一，也是香港唯一一家由倉庫改建而成的酒店，Ovolo Hotel Southside一直以超酷的工業風設計，本地化的藝術體驗，細節入微的貼心服務，吸引著大量遊客。這家地理位置其實不算太友好的酒店，卻長期受到熱捧，人氣居高不下，究竟有什麼魅力？

Ovolo Hotel Southside一直以超酷的工業風設計，本地化的藝術體驗，細節入微的貼心服務，吸引著大量遊客。這家地理位置其實不算太友好的酒店，卻長期受到熱捧，人氣居高不下，究竟有什麼魅力？（Ovolo Hotel Southside官網截圖）

Check-in初印象

離Ovolo Hotel Southside最近的地鐵站是南港島線「黃竹坑」，從地鐵站出來之後走路5分鐘以內可以抵達。不過從地鐵站到酒店這條路晚上比較暗，唯一的一家7-11好像10點就關門了，如果是一個女生可能會覺得有些害怕。

酒店的入口在一棟樓後面，一層有一個多媒體活動空間GIG，前身是倉庫的車房，酒店重裝時還特意保留了貨車調頭的轉盤作為旋轉舞台，經常會有機構或公司在這裡租用場地舉辦藝術活動。

從一樓坐電梯到L層大堂，電梯門一開就能很直觀感受到Ovolo強烈的設計風格。整體裝潢以暗色為主色調，霓虹燈光配色豐富，隨處可見倉庫裝修後遺留下的鋼筋管道，很像是走進了一家Club。

出電梯就是Check-in的地方，前台有兩面完全由大大小小白熾燈泡組成的牆壁，在較暗的環境中顯得十分明亮，型。前台Check-in的態度其實還算不錯，會詳細介紹酒店的環境和設施。

酒店的大堂與Lo Lounge相連，有桌球，和一些電子遊戲設備可以免費體驗。據說是24小時都有免費的飲料和零食供應，但當時趕時間沒注意到，只記得Lounge基本都是外國人在喝酒聊天。

房間裡的小世界

Ovolo Hotel Southside共有162間客房，最特別的房型便是Corner Room，每層僅1間，位於大樓東南角，正對黃竹坑運動場和海洋公園。

最特別的房型便是Corner Room，每層僅1間，位於大樓東南角，正對黃竹坑運動場和海洋公園。（IG@yooih）

我這次住的便是Corner Room，一打開門，一如香港酒店面積都比較小。房間有兩面都是落地玻璃，視野很開闊，一定程度上緩解了房間的侷促感。房間仍然保留著倉庫原來的強工業風格，牆壁甚至能清晰看到磚塊粉刷的痕跡，連燈掣都設計成頗為復古的灰色塊，細節好評。

與復古相對應的另一面，則是房間內的電動窗簾、Apple TV等科技體驗。據說還能在前台借Switch返房玩，但我不打機也就沒有嘗試了。

如Check-in時所介紹，房間的Loot Bag（零食袋）和mini bar都是免費的：Loot Bag裡包括進口的堅果、果乾、薯片，mini bar裡既有小瓶酒，也有果汁、礦泉水等。以這家酒店在香港的價格而言，能免費提供這些小食，性價比還是挺高的。

洗手間雖然佈局緊湊但十分合理，燈光明亮。洗護用品選用的是澳洲品牌Appelles旗下的Biology，味道聞起來比較清淡。包裝上根據產品不同從301的Shampoo開始編號，一直到305為香皂，第一次見到還覺得挺有意思。不過我覺得最滿意的還是房間浴室熱水水量很夠，淋浴超級爽！

不過我覺得最滿意的還是房間浴室熱水水量很大，淋浴超級爽哈哈哈哈！（外灘提供）

大家都在這些地方擺拍

酒店四層是餐廳Cirqle，小編只去試了早餐，是中規中矩的歐陸式早餐，沒有太大特色。如果去得早可以到室外的位置坐，有遮陽傘不會太曬。不過之前聽朋友說，他們週末有過來Cirqle吃過Brunch，會有專門的DJ，應該氛圍還不錯。

但如果不是很餓，其實更推薦到樓頂的Above Lounge坐坐，每天都會有Happy Hour。室外的部分不算太大，但卻設計得頗有情調，很多人在打卡。室外牆上是洛杉磯藝術組合Cycle的巨幅塗鴉，零散擺著一些顏色明亮的梳化椅。

哪怕是一個人，坐在靠近一側的高腳凳上，喝上一杯小酒（推荐一波the Next Door's Bitch），看著遠處的海洋公園景色，如果還有些風，就更愜意了。

當然，如果你和我一樣是不健身就會死星人，大堂另一側的健身房也值得專門去鍛煉。健身房雖然不大，但基本需要的器械都有，更重要的是有一片掛著拳套的牆壁和招牌沙包，故意做舊的棕色拳套很吸睛！

除了Ovolo Hotel Southside，在香港其實還有三家隸屬於Ovolo集團的酒店。酒店風格雖然各有不同，但從設計都能感受到對本地特色的充分融入，匠心獨運。而像免費的mini bar、Loot bag等體驗則都充分保留了一致性。

1. Ovolo Central

集團下在香港唯一一家五星級酒店，位於中環的心臟地帶，步行5分鐘就能到蘭桂坊，很適來香港玩居住，周邊食好西、shopping都很方便。

2. Mojo Nomad Aberdeen Harbour by Ovolo

主打青旅類型的多人間，房間內裝修以淺色為主，部分房間有海景。

主打青旅類型的多人間。（IG@happy201606）

3. The Sheung Wan by Ovolo

位於中環，2018年進行了整個酒店的翻新。最有特色的是一層的Te Quiero Mucho墨西哥餐吧，一天結束後回到酒店和朋友在街邊喝點小酒，肯定頗為愜意。

由Girish Jhunjhnuwala於2002年創立的Ovolo酒店集團，至今一直維持著家族式的運營。除了深耕香港外，同步也在探索海外的機會，目前已在澳大利亞、峇厘島都進行了佈局。

總結來說，住慣了標準化設計的連鎖酒店，Ovolo Hotel Southside絕對會是一次充滿驚喜的嘗試。但確實因為其相對偏的地理位置，和強烈的年輕化設計風格，可能不太適合和長輩一起的家庭出行。

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