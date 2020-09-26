【綠蛋島行山路線】登大嶺峒接小徑訪爛排　最快方法出龍蝦灣走人

綠蛋島位於清水灣半島東面海濱，本名爛排，亦有稱綠蛋島是爛排其中一處島礁。此島外貌像一隻綠色蛋黃的荷包蛋，故而得名，附近水域清澈見底，獲網民讚為「玻璃水」，通常遊人會租船或者划獨木舟登島。 這條行山路線嘗試從陸路接近綠蛋島，沿龍蝦灣郊遊徑登大嶺峒，之後沿小徑落到海邊石灘。遇上潮退的話，有行山人士會嘗試涉水登島。回程就選擇上落較少的方法，沿平托坑山的橫山徑離開，至龍蝦灣路完結。全程雖然不足4公里，但預算約4小時。

在鑽石山鐵路站乘搭九巴91號到大坳門下車，也可在觀塘碼頭搭小巴103號或者在將軍澳鐵路站搭小巴103M到大坳門迴旋處下車，之後沿清水灣道的馬路行到盡頭的停車場。如果不想行這段馬路的朋友，可以直接搭的士入大坳門的燒烤場，建議在坑口站上的士，車資約70元。

綠蛋島路線資訊：

路線：大坑墩 > 大嶺峒 > 爛排（綠蛋島）對岸石灘 > 橫山徑 > 龍蝦灣 路程：3.8公里 需時：4小時 體力需求：3星（上大嶺峒的路不算辛苦，但落海邊的斜路都費體能，而且幾乎全程沒有樹蔭；以5星為最高） 技術需求：3.5星（少部分路段要手腳並用及攀爬，落斜亦考技巧，大部分是沒有鋪設的原始小徑；以5星為最高） 起點交通：搭的士到大坳門燒烤場/搭九巴91號、小巴103號或103M到大坳門，之後行清水灣道到盡頭 終點交通：電召的士離開/行龍蝦灣路到大坳門，搭九巴91號、小巴103號或103M回市區

馬路盡頭的停車場後有路通往公廁、燒烤場、風箏場及郊野公園遊客中心等設施。準備好之後，回到清水灣道盡頭，行右邊馬路上斜，就見到龍蝦灣郊遊徑的地圖，轉左沿石砌山徑起步。

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+ 2 + 2 + 2

初段是源源不絕的樓級路，之後漸變為泥路上斜，沿路樹蔭不多，回望可遠眺清水灣鄉村俱樂部的高爾夫球場及清水灣泳灘的景色。約半小時，就由海拔約100米高的起點，登上291米高的大嶺峒。

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+ 6 + 6 + 6

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大嶺峒山頂有三角測量站，還有個觀景台的介紹牌，標示了西貢牛尾海一帶的島嶼景色，例如橋咀洲、牛尾洲、吊鐘洲、平面洲及火石洲。山頂有小路通往旁邊的打卡位，欣賞東邊海天一色的美景，有行山人士站在那裏的大石上拍照。

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大嶺峒頂沒有樹蔭，非常曬，只有近上山路的位置有一點樹蔭，所以在炎熱曝曬天氣下，大嶺峒頂不宜久留。之後續沿大嶺峒的山脊走，拐個彎，山路轉為落斜，便可見到綠蛋島。沿寬闊的泥路繼續落，行到標距柱C3202後，就建議放慢速度，留意右邊，因為快到小路路口。

開始落樓級，已經見到綠蛋島。（顏銘輝攝）

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+ 3 + 3 + 3

離開郊遊徑入小路

行多幾分鐘，就會見到右方有泥路小徑，轉右入去。若由大嶺峒山頂起計，約行15分鐘就到這個路口。小路初段幾闊，但行多兩步入去，小徑就會收縮及落斜，朝綠蛋島方向下去。雖然看來幾近目的地，但由這裏開始計，要行約1小時才落到岸邊。

小路路胚明顯，沿途亦有不少引路帶，但兩旁灌木林幾密，建議大家穿長褲去行，否則一定被枝葉割傷。樹叢密而不高，無法形成樹蔭，所以幾乎全程暴曬，建議大家做好防曬措施。

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+ 4 + 4 + 4

漸漸地，綠蛋島會被左邊的山頭遮住，但不用擔心，沒有行錯路的。由郊遊徑小路口起計，落了15分鐘，就會到一個明顯的T字路口，那裏有很多絲帶，在這個路口轉左行，繼續落斜。路上間中有大石，所以落的時候要看清楚腳下。

山路不再落斜，環山腰而走，跨過一條小石河，再經一處甚少植被的石坡，沿大石拾級而上，不久行到一個Y字路口，左路上斜而右路落斜，我們選擇右邊的一條路。一邊落斜，一邊欣賞爛排、綠蛋島及爛排塘的景色，感覺從高處俯瞰比一會兒在岸邊看美得多。

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+ 6 + 6 + 6

有說法稱，綠蛋島本名爛排，亦有另一個說法指綠蛋島是爛排其中一座島礁。祁麟峰在2007年所著的《西貢海嶼美》中提到，爛排南組的礁排大致分為頭、二及三排，當中面積最大者為三排，相信就是綠蛋島。

行到這個位置，再見到綠蛋島的景色。有說法指，綠蛋島原名爛排，亦另有說法稱，爛排是附近一帶的礁排，而綠蛋島是爛排其中一座島礁。（顏銘輝攝）

從高處下望，爛排與岸邊石灘之間的淺水區有很多人玩水及浮潛。《西貢海嶼美》指出此處名字：「南組礁排與大陸接壤處為一袋形的淺石灣，稱為爛排塘，水色碧透，夏日或遇上強勁的西南風之時，每多遊艇聚泊於此，或避風急或作嬉戲。」

了解更多：綠蛋島何時紅起來？資深山友7年前命名 爆林開陸路登島

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+ 10 + 10 + 10

最後一段落斜最崎嶇

當落斜的小徑進入林中，就到今次旅程其中一段最陡峭的斜路，全程是斜度很高的沙泥路，小心滑倒，路旁有前人架設的繩索，但不建議使用。扶住兩邊的大石及樹幹，慢慢行落去，落到底就到岸邊的石灘。

雖然是閒日，但估計這裏有上百人遊玩，有的在島上紮營，有的在礁排間爬來爬去，有的尋找打卡位置拍照；有的在淺水區浮潛，有的在游泳玩水，有的玩直立板，有的划獨木舟。爛排塘兩岸目測泊了數十隻獨木舟，遠一點深水區泊了幾隻遊艇，間中會有來往西貢的快艇泊岸，接載遊人離開。

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+ 6 + 6 + 6

如果想登島的話，請留意潮汐漲退時間，在潮退時，可以涉水從石灘行去綠蛋島。雖然海水清澈見底，被讚為「玻璃水」，但水底可能有尖石、蠔殼甚至海膽。如果有意涉水登島，不建議赤腳行過去。還有一點請緊記，自己垃圾自己帶走，綠蛋島是沒有垃圾桶的。

離開的方法有幾種，可以電召快艇，亦可原路折返，接回龍蝦灣郊遊徑，另外近年山友開出一條在平托坑山山腰的橫山徑，不用太多上落，約行1小時就到龍蝦灣。這條橫山徑雖然有點崎嶇，但是陸路來往綠蛋島最方便的方法。

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行橫山徑最快出到龍蝦灣

要行這條橫山徑，首先沿石灘往龍蝦灣方向行，途中經過一個山水小水池，是附近一帶的少有的淡水水源。經過小水池後，繼續沿石灘走，不久見到前方石崖上有條白色繩，那裏就是橫山徑的入口。這個位置有點難度，需要手腳並用，爬上石崖，再接連林中斜路。

約5分鐘就上完斜路，來到一個路口，我們選右路橫移，沿海而行。這條就是平托坑山山腰的橫山徑，全程雖有起伏，但上落不大。由於這是往返綠蛋島最快的陸路路線，所以路胚已經被人行到很明顯，引路絲帶亦多，但兩旁叢林都密，穿短褲的話肯定被割到傷痕累累。

回望爛排的島礁及爛排塘。（顏銘輝攝）

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崖頂落石灘考身手

山路會途經幾條小石澗，石澗附近的路會有濕石及濕泥，小心地滑。漸漸地，轉頭回望，綠蛋島愈來愈細，而前方的龍蝦灣的騎術學校就愈來愈清楚，那就代表快到了。

眼看騎術學校就在咫尺之間，山路進入林中，轉右落斜。不久出林，行到一處石崖的頂部，從崖頂爬落石灘。有人會選擇近海的石位落去，看來難度較低，但石面濕潤，而且潮漲時不通行；有人就會選擇在崖頂橫移，至乾身的石崖才爬落去，感覺難度略高。

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石灘後有小路，行上去馬術學校旁的石屎小徑，轉左行經過郊遊地點，沿樓級上去，就行到公廁。離開公廁，落一段樓級，便至龍蝦灣路盡頭。龍蝦灣並沒有小巴或巴士抵達，一是電召的士，一是步行出大坳門迴旋處，搭九巴91號或小巴回市區。

龍蝦灣路全長2.3公里，大致上斜，大概要行30至45分鐘，如果行到龍蝦灣已經筋疲力盡的話，就建議電召的士。黃昏時間在龍蝦灣叫的士，真的不容易有車，尤其只去坑口、將軍澳等地，車費不多，較難吸引的士司機入來，或者嘗試將目的地改為觀塘，可能會較易。

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建議穿行山鞋及長褲前往

這次綠蛋島之旅路程約3.8公里，包括休息及拍照，花了4小時，絕對有難度，並非新手路線，而且幾乎全程沒有樹蔭，沿路也沒有補給。路況大部分是原始小徑，以泥石為主，有些地方很斜，建議穿行山鞋。無論由大嶺峒落去綠蛋島的小徑，抑或連接綠蛋島及龍蝦灣的橫山徑，草叢都幾密，真的不要穿短褲。此外，橫山徑的出口及入口都要爬一點石崖。

有意登島的話，出發前請查清楚潮汐時間，潮退時才能涉水行去。如果一心只想去綠蛋島，不想上落山太多的朋友，則可選這條路線回程所行的橫山徑，用最短路程來回目的地。最後提醒大家，你可能打算去玩水，但謹記玩水前後，你是需要行經崎嶇的山路；行山時請穿行山裝備，到海邊才換上玩水的裝束。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

（註：此路線地圖末段誤入密林路段，請跟文章指示行）

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