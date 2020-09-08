由方東昇、黃靖婷及黃曉瑩主持的TVB旅遊節目《這麼遠，那麼近》，帶觀眾看世界各地的特色交通。最新3集來到泰國和巴基斯坦，金句王方東昇繼續邊搞爛gag，邊介紹當地的交通情況。

方東昇稱「看不穿的是魔術，看不懂的是藝術」。（《這麼遠，那麼近》截圖）

第三集繼續泰國之旅。泰國每年約23,000人死於交通意外，車禍死亡率為亞洲第一。泰國很多人信奉佛教，因此當地政府為了打擊違規，推出「限速小佛像」，感應到超速就會播放錄音警告，以「佛」代替「罰」。節目中更提到，在泰國考車牌非常容易，最快只需一日就能考到，或許就是交通意外率這麼高的原因。

🤣🤣🤣按圖睇更多食字金句👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

第四集來到巴基斯坦，當地人會進行馬車比賽，驢子更是其中一種交通工具和運貨方法，方東昇形容是名副其實的「捱驢仔」。另外，巴基斯坦的交通非常混亂，導致經常耽誤義務救護車的救急任務。

🤣🤣🤣按圖睇更多食字金句👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

第五集繼續體驗巴基斯坦交通，當地人習慣「逼巴士」，上得幾多得幾多，亦可以由內向外，再向上發展，令方東昇驚嘆「世界最大的空間，不是進步的空間，是巴士的空間」。如果帶著氣球上車，分分鐘真的出現「逼爆」情況！另外，巴基斯坦人熱愛裝飾自己的愛車，在上面畫畫，令車身色彩繽紛。

🤣🤣🤣按圖睇更多盞鬼爛gag👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

☕同場加映：全球20大最值得朝聖Starbucks☕

不要以為Starbucks就一定是品牌顏色墨綠色，或以常見的原木打造，原來有兩間竟然是藍色和粉紅色！在20間Starbucks分店中，亞洲佔了不少，包括日本、台灣，當然少不了香港！

☕☕☕想知全球最美分店在哪裡？立即按圖看看全球超靚20間Starbucks介紹👇👇👇

想知藍色和粉紅色Starbucks在哪？立即觀看全文👉👉👉全球20大最值得朝聖Starbucks 首爾水中星巴克 有間開在貨櫃裡