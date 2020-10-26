萬聖節︳鬼月十大入住酒店禁忌　沖廁助沖走陰氣？浴缸裝水隨時GG

鬼月到了，入住酒店時難免有些忌諱，以免冒犯到好兄弟！小編整理出幾項最常見、最需要注意的事項來提醒大家，這樣下次入住就不用擔心了！

近期各大酒店推出Staycation優惠，不少人乘著假期入住當放假！睇睇你入住時有無犯以下十大酒店禁忌▼▼▼

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1. 墾丁H會館

墾丁H會館主打的就是它的無敵海景和無邊際泳池，整座酒店多採用大片玻璃落地窗設計，採光非常良好，而且整面向海，不管是住哪一種等級的客房都能享受360度無死角的無敵海景，不只是白天可以看到心曠神怡的蔚藍海洋，在晚上的時候，出去陽台賞星星也是一定要做的啦！

地址：屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷60號 附近景點：海鷗岩、竹坑、楓港

2. 清境西雅圖璀璨雙城

這座以西班牙代表建築「塞哥維亞城堡」為藍圖建築的清境西雅圖璀璨雙城，一整座鵝黃色的城堡，不管是白天或入夜看都漂亮，同時也可以享受到飯店的湖畔山景，而且價格非常親民，碰上折扣的時候一晚才2500元台幣出頭喔!不去一定會後悔，另外，客房的空間非常大，如果想帶家裡的小朋友去清境農場渡周末的話，也是一個很棒的選擇喔！

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地址：南投縣仁愛鄉榮光巷39號 附近景點：清境農場、翠湖步道

3. 花蓮遠雄悅來大飯店

花蓮遠雄悅來大飯店有三大重要的賣點，第一是整片面海的美景，一出客房就可以看天海一色的景致，但不只海景，在這也可以看到連綿一片的山景，甚至還可以看到合歡山呢！ 另外就是客房和餐廳等公共空間的維多利亞古典設計，酒店裡許多角落也是偶像劇取景的地方呢！來花蓮想好好享受的旅客，不要錯過了！

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地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號 附近景點：鹽寮觀海步道、遠雄海洋公園

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對許多人來說，旅遊是放鬆身心的好時機，但住宿在外，多少都會擔心發生恐怖的靈異事件，進入酒店時多做一些小動作防範，雖然沒有科學根據，但是至少讓自己能夠安心地入住，畢竟在人生地不熟的地方，最害怕的就是遇到不乾淨的事情了！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：鬼月必看！入住飯店必看十大重要事項】