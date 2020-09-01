今日（1日）是農曆七月十四日鬼節，又稱為盂蘭節，是整個農曆七月陰氣最重的日子。坊間流傳著不少鬼月禁忌和都市傳說，很多都與外出遊玩和入住酒店有關。因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的關係，掀起一陣Staycation熱潮，因此《香港01》旅遊頻道記者整理了14大相關禁忌，減少撞鬼的機會，即使在鬼月也可以玩得安心！

《旅行異聞錄》為膽粗粗的各位，蒐集都市傳說、酒店怪談、迷信文化、旅遊禁忌，等你知多啲！如果你有靈異的旅遊體驗，歡迎電郵至travel@hk01.com。

農曆七月鬼門大開，陰間的孤魂野鬼都會來人間遊蕩，特別猛鬼。最近Staycation十分流行，很多人都會在裝修超靚的浴室和房間影相打卡，但一個不小心可能就會招惹靈體！

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👻同場加映：亞洲34間靈異酒店👻

亞洲是港人的旅遊熱門地點，但很多地方都流傳著各種靈異傳聞。泰國酒店出名易撞鬼，但其實日本、台灣和馬來西亞都不相伯仲。試想像，如果半夜睡醒發現自己的電話不斷在自動截圖，又或者看見天花板有拖鞋在亂飛，必定感到毛骨悚然，睡意全無！

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