9大倫敦旅遊陷阱防不勝防!假意幫手影相　賊仔趁遊客擺Pose擸機閃

英國倫敦是世界上最具歷史和活力的城市之一，也是接待來自全球各地遊客最多的城市之一。最值得一提的是，自舉辦2012年奧運會以來，每年來自海外的遊客數量激增至超過1900萬遊客！來自世界各地的旅客湧入這座城市，為這座城市注入了新的活力，讓更多的餐館、酒吧、商店和市集等場所得以開放和繁榮。然而，可悲的是，伴隨這一大批遊客到來的，是城市逐漸上漲的旅遊陷阱。請繼續閱讀，了解倫敦的旅遊陷阱，以及旅行者要如何分別和避免！

1. 假劇院門票

倫敦居民都知道萊斯特廣場是票販子和詐騙者最經常聚集的地點，他們會試圖向你出售像《孤星淚》和《獅子王》這樣的西區音樂劇的假飛。通常，這些門票將低於市場價格。儘管很吸引，但我們建議不要相信這些「太好而不真實」的交易。通常情況下，是你被騙了。為確保你擁有真實的門票，請通過官方票務網站預訂。

倫敦居民都知道萊斯特廣場是票販子和詐騙者最經常聚集的地點（unslapsh＠johnhiggittphotography）

2. 仿冒的奢侈品

倫敦在麗晶街和邦德街擁有眾多豪華精品店和設計師店，在這裏有不少好貨可以選購。但如果你碰巧在Old Spitalfields和Portobello Road等倫敦市場上，遇到可疑的低價全新奢侈品，那麼它很可能是假冒偽劣產品。雖然這些倫敦市場以其二手商品和老式商品而聞名，但遊客一定要擦亮眼睛才能買到貨真價實的商品。

如果你碰巧在Old Spitalfields和Portobello Road等倫敦市場上，遇到可疑的低價全新奢侈品，那麼它很可能是假冒偽劣產品（unsplash@gerolori）

按圖睇其餘7個必須提防的倫敦旅遊陷阱：

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