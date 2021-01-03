【台灣澎湖】盤點十大隱世景點　住水泥主題民宿、嚐在地新鮮海產

澎湖儼然成為台灣人「偽出國」的首選，若你還停留在澎湖只是去看看花火節、夜釣小管、摩西分海、雙心石滬這些觀光客必去的踩點行程，那你就真的太小看澎湖了！這次 GQ 帶你一同探索澎湖你不知道的另一面！ 文：Amber Chiu／GQ Taiwan

1. 草根果子/ 植隱冊室

這五年來年輕人回鄉工作實踐理想的比例越來越高，離開故鄉看到更多面貌之後，總是會更想念故鄉，澎湖當然也不例外。草根果子的草老闆離開澎湖在台北打拼多年，人生拐了許多彎之後，總是會想起澎湖外婆家。前幾年決定再度回到澎湖，在一個不太起眼的小小路口開設了草根果子，專門販售老闆自製的蔬食滷味，以及許多台灣在地精釀啤酒，白天草老闆的身份是農夫，「彎腰青年」計畫帶著年輕人走入村莊，「草根果子」傍晚才開始營業，店內內還有一個小部分「植隱冊室」，由草老闆選書的店中迷你獨立書店，植物、土地、山、海、心靈的書籍不滿由窗戶改造成的書牆，指引並測試，不定時舉辦藝文相關的活動，提供這塊土地與土地上的人們更多養份。

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地址：澎湖縣馬公市樹德路1號

2. O2海漂實驗室

海的美麗讓人屏息，特別是澎湖的海，細緻白沙與海綠色清澈海水，令人著迷，原先是攝影師的唐唐就此愛上澎湖。愛海洋，愛澎湖，更愛這個地球，決定以自身力量去讓環境更好，O2海漂實驗室將淨灘而來的海洋廢棄物加以改造，讓這些淨灘而來的廢物不再只是堆積一旁，收集後再重生，變成有趣的紀念品，海漂經過彩繪之後變成一隻隻有著漂亮外觀的魚，漁網的紗線與漂流木邊執成海龜釘版畫，整個工作室空間不大，卻散發出相當強大的力量，堅定且有意義的理念值得每個人前往一探究竟，O2海漂實驗室也不定期會舉辦共同創作的Workshop和淨灘活動，時間允許的各位，不妨撥出旅途的幾小時親手親自去保護這片海洋。

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地址：澎湖縣湖西鄉龍門村36號

3. 巴里園

巴里園是澎湖第一間咖啡店，1957年就已經開業，是台灣開業時間僅次於「蜂大咖啡」的老咖啡店，當年喝咖啡還不如現在普及，喝上一杯都是奢侈消費，巴里園就是當地最時髦最流行的約會地點。老闆年輕留學日本歸國後，便想在家鄉開設一間有日本味道的咖啡店，後來決定以「巴黎」為諧音，「巴里園」正式開張，店內販售的咖啡皆為虹吸式製作，一杯杯咖啡至今都是由老闆娘親自煮的，光是色澤、香氣都讓人讚嘆，品嘗更是順口香醇，果然幾十年功力深厚。不過感嘆近幾年老闆與老闆娘年紀越來越大，咖啡店規模縮減、也不見得每天營業，有計畫前往喝咖啡的朋友還請多多體諒。

地址：澎湖縣馬公市民權路61號

4. 魚好・刺身專門店

在以咾咕石牆閩南式建築特色聞名的二崁部落裡，有一間隱藏在古厝的生魚片專門店，這裡販賣的不是你常見的三文魚﹑吞拿魚﹑旗魚，從事日本料理多年的老闆，特地以澎湖本地產的魚貨來搭配，像是海鱺魚、剝皮魚、海石老、白魽、雞魚、真鯛、金鯧、青雞、赤鼻仔、竹午等等，僅販售固定價位的生魚片組合及啤酒，每一口都吃得到新鮮鮮甜的海洋美味，如果人多想吃到超豪華價格較高的特色組合，也可提前聯絡詢問以免向隅。

地址：澎湖縣西嶼鄉22號之1

5. 澎湖Alpha Mike咖啡

除了剛剛說的巴里園之外，澎湖其實也有不少獨立咖啡店，其中Alpha Mike咖啡相當令人驚艷，甚至讓編輯一天之內光顧了兩次之多！老闆Tony熱愛咖啡、想傳遞好咖啡給更多人，一開始在山水沙灘上以一台三輪車賣手沖咖啡起家，後來才開設店面，店內手沖品項眾多，價格卻都是異常的平實近人，用划算的價格就可以喝到精品等級的口味，最特別的是老闆的手沖方式相當少見，以滴水點狀的慢慢浸漬沖法，咖啡品嘗起來層次分明韻味無窮，值得你前往品嘗。

地址：澎湖縣馬公市光復路169巷1號

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ口袋名單推薦】除了花火節、夜釣小管，澎湖還能這樣玩！內行人才知道，10 個澎湖值得一去的私房店舖、景點、旅宿！】