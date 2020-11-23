將軍澳日出康城The LOHAS又有新店進駐！全港最大的NAMCO將會進駐The LOHAS的四樓，有超過100部夾公仔機，公仔包括大熱《鬼滅之刃》。除NAMCO之外，新進駐的還有小蜂兒、Artista Perfetto等茶飲、Cafe。

The LOHAS又有新店進駐！佔地10,000呎的NAMCO選址The LOHAS 4樓，店内有超過100部夾公仔機，數量同樣是全港最多，貼近潮流，更有多款大熱的鬼滅之刃公仔！

多款大熱鬼滅之刃公仔！（黃舒慧攝）

新店將於11月26日開幕！另外更有不少新的獨家機種，例如夾雪糕的「Gemini Ice」、可以推飲品的「Dream Castle2」！另外也有兒時最愛的打鱷魚！

👇👇👇點擊睇場地及公仔款式👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

NAMCO The LOHAS 康城店 地址：THE LOHAS 4樓403-405舖

除了NAMCO之外，The LOHAS陸續有新店進駐，在The LOHAS三樓的中庭區域，有兩個「Pop Up Store Zone」，每隔三個月左右都會換上不同的新店，最近就有大熱的Coffee Shop Artista Perfetto以及小蜂兒進駐，玩完一定要去喝一杯！

👇👇👇點擊睇新店👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

臨近聖誕，The LOHAS都有聖誕裝飾，而且都頗打卡-able！更有幾個驚喜窗口，可以見到聖誕老人正努力工作中！

👇👇👇點擊睇聖誕裝飾👇👇👇

想知道超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

💡同場加映：IG Shop｜7間人氣網店手工甜品$14起 巴斯克蛋糕/bagel/千層蛋糕💡

@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

👇👇👇點擊睇相及價錢👇👇👇

想知道其他IG店推薦？立即觀看全文👉👉👉IG Shop｜7間人氣網店手工甜品$14起 巴斯克蛋糕/bagel/千層蛋糕