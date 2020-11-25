BlackFriday2020｜近年不少地方都開始做Black Friday優惠，連酒店都不例外！包括迪士尼樂園酒店、One-Eight-One酒店等都有Black Friday優惠，精選8間酒店推出的黑色星期五優惠低至半價！不少都是限時優惠，大家要留意時間啦！

【1】 TUVE——型格酒店半價優惠

位於天后的TUVE酒店走型格風，是最新打卡精品酒店！現時有房價優惠，可以用半價價錢預訂房間，不過就是限時優惠，即刻望望幾時有折！

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【2】九龍酒店——六折入住

位於尖沙咀的九龍酒店都有做Black Friday優惠，可以用六折價錢購入住宿一晚，十分適合和閨蜜去來一個Girls Talk，還可以在尖沙咀逛街！

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【3】迪士尼探險家度假酒店——官網55折

迪士尼探險家度假酒店於官方網頁推出黑色星期五優惠，即日至2020年12月4日預訂兩晚以上客房，即享房價55折，而且可以於入住前7日取消，很有彈性！

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【4】逸酒店——65折優惠入住

位於紅磡的逸酒店SAV翻新過後才兩年，設備十分新淨，現時聯乘Expedia推出住宿優惠，可以用65折價錢入住。

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【5】One-Eight-One Hotel——限時聖誕套票8折

位於西環的One-Eight-One酒店推出聖誕新年倒數派對套票，入住一晚包房内佈置、1000元餐飲回贈、小食籃及一部即棄菲林相機，大家當日可以影好多靚相了！在限期内預訂，可以有8折優惠！

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【6】香港迪士尼樂園酒店——官網 55折

香港迪士尼樂園酒店於官方網頁推出黑色星期五優惠，即日至2020年12月4日預訂兩晚以上客房，即享房價55折，而且可以於入住前7日取消，很有彈性！

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【7】香港旭逸酒店．旺角——房價6折

精品商務酒店路線的旭逸酒店．旺角，在指定平台可以有房價6折優惠，折後低至651元一晚！

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【8】千禧新世界香港酒店——低至1000元一晚

尖沙咀的千禧新世界香港酒店同樣有限時優惠，即日起至12月1日在指定平台預訂2021年9月12日之前的房間，就可以有特別優惠價格！

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