新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，近日更爆發第4波感染，不少人都擔心外出會容易受到感染。最近，日本超級電腦「富岳」再次進行模擬實驗，測試飛沫在公共交通及戶外活動時的傳播速度。搭的士時除了打開窗，還有甚麼方法有效減少接觸飛沫？

日本理學研究所利用超級電腦「富岳」的最新模擬實驗指出，乘搭飛機時如果不戴口罩，加上座位調較至傾斜角度，噴出的飛沫比起正常座姿更容易影響四面八方的乘客。另外，超級電腦同時模擬乘搭的士或私家車時，打開車窗是否有助減低飛沫傳播速度？很多人以為戶外活動時空氣更流通，但是專家提醒，如果不戴口罩又沒有保持距離，感染風險同屬高危。

👇👇即按下圖看實驗結果👇👇

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同場加映：食飯坐旁邊比坐對面更易中招？

根據日本理學研究所的最新模擬實驗指出，原來在餐廳吃飯時，比起對面座位噴出的飛沫，被鄰座飛沫濺到的機會高出5倍之多！同時，超級電腦亦比較了外科口罩、透明面罩和透明口罩的飛沫傳播實驗，結果如何？👇👇即按下圖看超級電腦「富岳」的模擬實驗結果！👇👇

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室內濕度愈低，飛沫就更容易擴散？即看全文：新冠肺炎｜食飯坐隔鄰比坐對面更易中招？日本研究模擬餐廳染疫率