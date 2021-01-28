撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-01-28 14:11

行山向來在愛受年輕人歡迎，因行山時可以一邊看風景，一邊打卡影靚相，還可以鍛練心肺功能，一舉多得。新冠肺炎疫情下，不少藝人明星及KOL都紛紛行山打卡，身穿性感Sport bra加運動Leggings，打卡之餘還可以大騷身材，形象健康。《香港01》旅遊記者盤點27位香港山系女神，包括剛宣布閃婚的湯怡、長腿女神曾淑雅（Jumbo）、陳婉衡、港姐陳楨怡、瑜伽KOL林芊妤（Coffee）及前主播陳嘉倩等，睇下文即睇女神常見行山路線！

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😍😍 同場加映：行山｜港島4條新手靚景打卡路線 😍😍

肺炎疫情下，不少港人熱衷行山郊遊，呼吸新鮮空氣！記者精選港島4條新手簡單行山路線，沿途都有不少打卡位，包括大潭水塘百年石橋、寶馬山紅香爐峰睇日落美景、明星路線西高山，以及最受歡迎的路線龍脊！點下圖即睇4條靚景行山路線📸👇👇

寧靜水塘景、百年石橋打卡@大潭水塘

港島南的大潭水塘是戰前水塘，路程較長但輕鬆易行，途中經過多個寧靜的水塘、百年石橋，處處都是打卡位。不少行山人士都選擇站在石拱橋上打卡，以水塘做背景影相留念。點下圖即睇沿途風景、打卡位、構圖技巧📸👇👇

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