6間台南在地人推薦慢旅風餐廳！清朝老宅改建酒吧、日治建築茶室

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-02 18:47

旅遊最美好的部份，就是能夠暫時脫離原有生活圈，融入當地，感受在地生活與氛圍，微涼的秋季，最適合來趟小旅遊，台南是國人熱愛的旅遊地點，今年初開幕的台南康橋慢旅，瞄準千禧世代，希望以平易近人的價位，讓入住的旅客能夠體驗當地不同的文化。

為了讓每位旅客都能夠輕鬆享受旅行的美好時光，康橋慢旅於11月初推出台南指南「慢旅不藏私」，只要入住，就會贈送一本精心製作不藏私手冊，裡面精心挑選出二十個景點好店，並規劃四種類型旅人的方式介紹，希望每位旅客都能體驗正宗的府城，創造出更多獨特的旅行回憶。

按圖即睇6間台南在地人都推薦的慢旅風餐廳▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「老宅小酒館、海鮮丼、低調甜品店。」6+台南在地人隱藏版口袋名單】