Staycation｜天后TUVE Hotel住宿體驗：型格簡約風設計　驚喜處處

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-04-08 19:02

先簡單介紹一下， TUVE Hotel 是一間香港罕見的極簡約工業風酒店，從踏進酒店門的一刻，你會發現酒店的設計不止型格摩登，還要非常貼心，就連視覺、嗅覺等感官都能給你非一般的體驗！TUVE Hotel所有房間配置迷你酒吧、免費無線上網、40吋高清電視、室內保險箱和飲品。事不宜遲，立即開始小編的住宿報告部分～

TUVE Hotel無論是大堂還是房間的設計都滲透著濃烈的工業味道，非常型格摩登！（按圖睇睇）▼▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

「清風徐來」早餐

過了一個舒適的晚上，便到酒店旁的 Superhooman 進食早餐（0900-1100）。Superhooman其實是一間公眾也能去的Cafe，但晚上會搖身一變成為酒吧。

酒店住客可以從 5 個款式中選擇，其中的All-day Breakfast超級豐富，小編大力推薦～

如果人太多的話，小編建議可以轉用外賣方式在房間慢慢享用呢。

TUVE 由內至外都走型格簡約風，確實是少有的酒店風格，入住時還會發現源源不絕的驚喜，必定會對TUVE留下深刻記憶！

TUVE酒店 地址：天后清風街16號 交通方法：乘搭港鐵至天后站，A1出口步行3分鐘

提提你：TUVE酒店隱身於天后區，鄰近維多利亞公園，無論是乘搭港鐵或到銅鑼灣購物都很方便。附近也有不少甜品、小食店和便利店，可以晚上出外買宵夜回酒店慢慢歎～

【相關圖輯】Staycation｜7間特色露台酒店 萬麗$2自助餐／K11 Artus送下午茶

+ 14 + 14 + 14

【本文獲「KKday」授權轉載。】