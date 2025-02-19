澳門入境｜香港去澳門過關慳時間攻略！上網即時睇人流／自助過關

澳門入境慳時間攻略！不少港人選擇放假時去澳門來個短途旅行，不過碰上公眾假期的話，港珠澳大橋澳門口岸的香港抵澳門大堂往往大排長龍！《香港01》「好食玩飛」記者教授大家或能減少輪候入境時間及較快抵澳的方法，減少大家行程延誤的機會！



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大三巴是澳門必睇景點。（資料圖片）

澳門和珠海都有許多高性價比酒店，很適合去一次小旅行👇👇👇

澳門入境｜「出入境事務站實時資訊平台 」瀏覽實時人流

如果想減省輪候辦理入境手續的時間，可以善用澳門治安警察局網站的「出入境事務站實時資訊平台 」瀏覽澳門各口岸的實時人流，再決定從哪個口岸入境。

（截圖來源：澳門治安警察局）

澳門交通｜港澳穿梭巴士車程40分鐘即抵澳門

港人前往澳門可以使用渡輪或穿梭巴士。港澳穿梭巴士車程只需約40分鐘便可抵達澳門，渡輪則需大約55分鐘。雖然港澳穿梭巴士車程較短、價格較便宜，但遇上假日則有機會塞車；搭乘渡輪則可避免塞車，但船程較長。

因此，如果打算在平日前往澳門，搭乘穿梭巴士會更方便快捷，在假日前往澳門則建議搭乘渡輪。

港珠澳大橋香港口岸設有港澳線及港珠線的穿梭巴士，若港澳線的人流比港珠線多出數倍，可以考慮先乘港珠線到與澳門口岸接壤的珠海口岸，再經口岸的珠海抵澳門大堂進入澳門，避免香港抵澳門大堂入境的人龍。

（截圖來源：澳門治安警察局）

因港珠澳大橋口岸較遠離珠海市中心，經該口岸由珠海入境澳門的旅客往往不多，所以若在香港口岸前往珠海的旅客不太多，即使取道珠海入境澳門要多過關一次，所需時間或許相對直接乘港澳線前往澳門為快。

不過，欲使用此方法入境澳門的朋友，謹記要帶備有港澳居民來往內地通行證（即「回鄉證」），否則到達珠海口岸時會無法入境，需折返香港。

澳門入境｜預先登記澳門「e-道」慳過關時間

持香港永久性居民身份證，都可以使用澳門的自助過關通道，以出、入境澳門。不過必須留意，如使用自助通道，便要預早登記，假如於香港辦理登記，便要由登記起計3個工作日，才可使用自助通道；如在澳門指定出入境事務站，於入境前辦理登記手續，則只需15分鐘，就可使用自助通道過關。

年滿18歲之成年人，可於任一指定地點辦理有關登記及採集指紋手續；年齡介乎11歲至18歲以下的未成年人，須由父、母或監護人陪同辦理登記手續，並須出示登記人的出生證明正本及登記人父/母或監護人的身份證明文件。

澳門自助過關通道登記地點及辦理時間（澳門治安警察局網站截圖）

澳門入境｜專營巴士路綫貫穿澳門

進入澳門後，可以選搭澳巴101X綫或新福利巴士102X綫進入市中心。101X綫以亞馬喇前地為循環綫的折返點，適合欲前往大三巴、澳門博物館、逸園賽狗場的朋友乘搭。

而102X綫以橫琴澳方口岸為終點站，途經氹仔、路氹城，適合欲前往路氹金光大道上各間大型賭場（包括巴黎人度假村、倫敦人度假村、新濠天地、新濠影匯等）、漁人碼頭、金蓮花廣場的朋友乘搭。

而其他市內交通工具的詳情，可參閱以下連結：

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