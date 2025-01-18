同屋企長輩去旅行堪稱煉獄級？網友列10條旅遊守則要阿媽宣誓承諾

帶長輩出國在不少人眼裡簡直是惡夢，近日有網友發文，分享了自己在帶媽媽出國前設計的旅遊宣誓，引起網友共鳴。



原PO在台灣Dcard發文分享，表示自己是第一次一個人帶媽媽出國，為了讓兩人都有美好的回憶，她精心設計了一份旅遊宣誓，方便兩人達成共識。

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宣誓內容如下：

1. 絕對不說「難吃，不如在家裡煮」，可以說「很特別的口味，有吃過就好」

2. 絕對不說「好貴，不如在台灣OOO」，可以說「物價驚人，等於台灣OO」

3. 絕對不說「不怎麼樣，早知道就不來」，可以說「普通的景點，其他人真會欣賞」

4. 要多說「出遊就是幸福，今天的我好開心」

5. 要多說「謝謝大自然給我這麼棒的體驗」

6. 當「累了走不動、身體不舒服」，絕對要說

7. 當「有臨時想逛、想看、想吃的」，絕對要說

8. 行程可彈性調整，開心出門，愉快回家

9. 遇到突發狀況，優先解決，不責怪對方

10. 出遊就是幸福，下雨也浪漫、走錯路是體驗



原PO還表示自己的媽媽有認真念完，在旅行的過程中也相當配合。

文章引來大量台灣網友留言，紛紛分享自己帶長輩出遊的恐怖經歷，

「帶親戚去逛百花大教堂，在那邊說還是台灣好」

「我光帶我媽去澎湖她就會碎念這些內容了」

「超討厭和媽媽出門，只要出門她某刻心情不好，就會挑我毛病拿我撒氣，害我旅遊的興致也跟著沒有」



許多網友都認為原PO這招很不錯，

「先有個認知在，要靠邀的時候可以提醒她『說法』，請勿破壞大家旅遊心情」

「說話的藝術好重要！馬上傳家裡群組」

「我覺得這很棒，夫妻或男女朋友自助出國也很適用」



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也有網友分享自己的應對方式，

「老人多一律推薦郵輪，不想下去就在船上吃吃喝喝也好」

「我都直接帶老人報旅行團，行程給他們挑，比較省心，但壞處是旅行團跟行軍一樣，有夠累」



還有網友戲稱，

「第二點如果是去日本韓國基本上不會出現，會出現的都是『這個在台灣怎麼貴到靠北，要想個方法搬過來日本了』」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】