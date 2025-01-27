旅行初老症5大徵兆　不再搭凌晨機　坐飛機選走廊位竟因這理由？

旅行初老症徵兆｜以前去旅行總要玩盡所有時間，即使要捱眼瞓搭凌晨機也不在乎，現在只想輕輕鬆鬆到外地放個假休息嗎？那你可能已經有「旅行初老症」！《香港01》頻道「好食玩飛」整合5個旅行初老症狀，你又中了多少個？



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旅行初老症徵兆【1】不再搭凌晨機

年輕時會為了省錢買凌晨機票，在機場睡一晚更可以省酒店房錢！現在寧可貴一點也要買個好時間的機票，睡飽再出發去機場搭飛機。

旅行初老症徵兆【1】不再搭凌晨機

旅行初老症徵兆【2】坐飛機選走廊位

以前搭飛機會想坐窗口位看風景，但年紀大了會情願坐走廊位，上落機或去廁所更方便，更可以偷偷伸直腳拉拉筋！

旅行初老症徵兆【2】坐飛機選走廊位

旅行初老症徵兆【3】要住好的酒店

文字：年輕時為了省錢會住青年旅館或者配套設施不齊全的酒店，但隨著年紀增長會寧願多花一點錢住好一點、交通更方便的酒店。

旅行初老症徵兆【3】要住好的酒店

旅行初老症徵兆【4】睡到自然醒

以前會覺得難得去旅行，當然要多去幾個景點才划算，一天到晚跑行程。現在去旅行會覺得要休閒一點，才能好好享受旅程。

旅行初老症徵兆【4】睡到自然醒

旅行初老症徵兆【5】把錢花在美食上

年輕時去旅行會把錢花在購物和娛樂體驗上，吃便利店或街邊小吃也OK。現在去旅行反而會希望探索當地美食，只要好吃，就算貴都可以！

旅行初老症徵兆【5】把錢花在美食上

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