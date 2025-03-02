旅遊心得｜行李喼個轆驚整污糟屋企地板？教1招免髒手實用解決法

旅行回到家，最怕把行李箱輪子上的髒污帶進屋。



早前有一名日本媽媽分享，可以將百元商店DAISO（12蚊店）的一項商品套在行李箱輪子上，大小剛剛好、非常貼合，貼文曝光後，大批網友大讚「超實用！」

一名日本媽媽用從DAISO購買的「拋棄式耳朵套」套在行李箱的四個輪子上，解決行李箱輪子弄髒地板問題（X@guli_and_gula）

一名日本媽媽用從DAISO購買的「拋棄式耳朵套」套在行李箱的四個輪子上，解決行李箱輪子弄髒地板問題（X@guli_and_gula）

一名日本媽媽在社群平台《X》上分享了兩張照片，圖片中可見，她用從DAISO購買的美容院常見的「拋棄式耳朵套」套在行李箱的四個輪子上，這個小妙招立即解決了旅遊回家後，行李箱輪子弄髒地板的問題，她大讚，

「想到這個的人真是天才！」



貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，

「感謝！這超實用！」

「我家都用保鮮膜＋橡皮筋」

「真的是天才」

「我也有用類似方法，每次回來前，在飯店帶走2個免費拋棄式浴帽回家套輪子」



此外，也有內行網友表示，DAISO也有賣行李箱專用的襪套。

《華盛頓郵報》曾報導，紐黑文大學餐飲旅遊管理講師Jan Louise Jones指出，旅遊時拖著行李經過大街小巷、各種環境等，搭機或住酒店時，行李箱可能會接觸到許多人，都會導致髒污、灰塵和細菌附著在行李箱上。

相關文章：10大行李收納技巧，去旅行再不怕帶漏東西或爆喼了！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 25

Jones特別提到行李箱輪子和把手需要注意清潔，因為行李箱把手是每個人都會碰到的地方，例如航空公司員工、的士或巴士司機、酒店服務生、旅行社工作人員等，她建議，抵達目的地後應立即使用抗菌濕紙巾擦拭行李，並且回家後不要將行李放在床上，以免將灰塵和細菌帶上床。

相關文章：旅行心得｜搭飛機最怕寄艙行李消失 旅遊達人：7件物品要跟身（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：行李箱輪子總是弄髒地板！日本媽媽教1招「免接觸髒手秒解決」，網實測大讚：超實用】