旅遊注意｜打喊露太多次會延誤登機？機場過安檢5大NG行為要小心

隨著假期到來，機場擠滿準備出國的旅客，許多人反映寄完行李後卻卡在安檢區，光排隊耗時近1小時。



對此，專家分析，有些看似正常的行為，可能會引起美國運輸安全官員（TSOs）的高度警覺，不僅延誤安檢時間，還可能增加錯過登機的風險。

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哪些行為最易惹警覺？航空專家揭祕5大關鍵

根據《紐約郵報》報導，丹佛大都會州立大學（Metropolitan State University of Denver）航空管理學教授Jeff Price，擁有超過33年的航空安全經驗，是現任機場的安全協調員培訓師，近日，他在接受採訪時分享，許多旅客在安檢時的某些行為可能會引起運輸安全管理局（TSA）官員的注意，進而導致行程延誤。

穿著與天氣不符

Price表示，旅客若穿著與出發地或目的地的天氣不符，可能會引起TSA注意，例如冬天穿得過於輕便，或夏天裹著厚重衣物，這些異常裝扮都容易被視為可疑。

過度的哈欠

其次，因緊張時人體需更多氧氣，而過度、頻繁的哈欠會讓TSA懷疑與異常壓力相關，進而引發進一步檢查。

缺乏眼神接觸

此外，旅客在安檢時若刻意避免與安全人員眼神接觸，可能會被認為心虛或可疑。

過度交談

Price指出，過度與TSA官員交談可能被視為分散注意力的企圖，尤其是在操作X光設備或篩檢技術的人員面前，這反而更容易讓自己成為重點檢查對象。

過度使用香水

最後，過度使用香水雖在日常生活中不罕見，但在機場可能被認為是掩蓋其他異味的企圖，從而引起TSA的注意。

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別輕忽安檢！專家：小心一連串行為惹麻煩

Price強調，引起安全人員警覺的通常不是單一行為，而是一連串行為的組合才可能成為問題。

因此，Price建議旅客，安檢時應專注完成手續，避免不必要的行為，並真誠配合航空公司和安全人員的要求，雖然「安檢過程有時可能令人沮喪，但這是必要之惡」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：過安檢5行為超NG！一不小心延誤登機 「打哈欠太多次」就完了】