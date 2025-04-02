大阪Omakase推介7大｜8年米芝蓮＋近地鐵＋包廂！一間只要$156起

大阪omakase推介2025｜大阪Omakase性價比｜雖然香港不少Omakase餐廳，但一場來到日本，點都要品嚐一下當地的Omakase！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7間大阪必吃的Omakase餐廳，有米芝蓮級數的「鮨 よこ田」，價錢$229起，香港都吃不到這個級數、這個價位的「阿媽家姐」呀！想知還有邊幾間都是$500有找就即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Omakase意思是什麼？

Omakase，在日語中的意思指「拜託了」，代表對廚師的信任。Omakase廚師發辦是日本獨特的料理體驗，客人將餐飲的決定權完全交給廚師，拜託廚師按時令及當天最好的食材來決定餐牌，因此沒有固定的菜單或料理。

Omakase廚師發辦是日本獨特的料理體驗，客人將餐飲的決定權完全交給廚師。（IG@heystarlee）

不過當然，如果有任何特定要求，例如對某食物過敏或喜好問題，都可以提前告知廚師，讓廚師根據需求進行調整。所以，大部分Omakase餐廳的菜單通常只會列出菜式的類型或數量，而不會具體詳述每一道菜。

如果有任何特定要求，例如對某食物過敏或喜好問題，都可以提前告知廚師，讓廚師根據需求進行調整。（IG@mirai_happy）

至於Omakase的上菜順序方面，一般而言是從口味較淡的菜色開始，然後再到口味較濃郁、油脂較重的菜式。在用餐過程中，客人還可以向廚師提出額外要求，比如追加某種壽司或加減芥末（Wasabi）。最後，便會以熱湯、甜點作結，有餐廳還會提供咖啡或茶，令整個用餐過程達到完美的結束！

大阪Omakase推介｜【1】鮨酒場てっぺい

鮨酒場てっぺい採用當季新鮮魚類製作壽司和時令菜色，提供多款日本清酒、威士忌和葡萄酒以供選擇。店內只有吧台座位，而且裝潢方面則採用木紋的主題，充滿時尚感。餐廳的Omakase有主要2個價位，分別是5,280日元（約$274）和6,380日元（約$331），包括前菜、刺身、壽司、茶碗蒸、湯，而6,380日元的套餐則會有多份前菜和炸物。

+ 2

鮨酒場てっぺい

Tabelog評級：3.53星

地址：大阪府大阪市北區堂山町梅田地下街3-1 East Mall NOMOKA

交通：「東梅田站」1號出口直達／「梅田站」13號出口直達

營業時間：11:00 - 23:00（逢星期四休息）



大阪Omakase推介｜【2】北新地 鮨 千功堂

千功堂使用了當季食材製作壽司，還可以品嚐到約50種的日本酒，午市有3個套餐，分別是8貫，5,000日元（約$260）；10貫，6,500日元（約$338）；15貫，10,000日元（約$519）。而晚市則有10貫，8,500日元（約$441）；15貫，12,000日元（約$623）；和18貫，14,500日元（約$753）。

北新地 鮨 千功堂

Tabelog評級：3.41星

地址：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-6-23 杉の家ビル 1F

交通：「北新地站」步行約2分鐘

營業時間：星期一至五 17:00 - 23:00／星期六 12:00 - 14:30 &16:00 - 23:00／星期日 12:00 - 14:30 & 16:00 - 22:00



大阪Omakase推介｜【3】Sushi Sogoro

Sushi Sogoro是一間以立食形式經營的廚師發辦餐廳，環境乾淨，不過位置不多，建議提早訂座！這裡的壽司飯都加入了特制調料制作，令米飯更香醇！餐廳的午市和晚市各有2個價位的套餐，午市有6,600日元（約$343）和8,000日元（約$415）；而晚市則有9,900日元（約$514）和13,200日元（約$686）的套餐。

+ 3

Sushi Sogoro

Tabelog評級：3.61星

地址：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-32 新地リバティービル 1F

交通：JR東西線「北新地站」步行約2分鐘

營業時間：11:30 - 14:00 & 17:00 - 23:00



大阪Omakase推介｜【4】Sushi Fukushima

Sushi Fukushima的套餐中不僅有季節性的鮮魚，還有鮑魚、黑松露、魚翅湯等食材，亦有種類繁多的日本清酒。餐廳有主要3個價位的套餐，有9,878日元（約$513）套餐、12,100日元（約$628）套餐以及19,800日元（約$1028）套餐。9,878日元（約$513）套餐包括5道前菜、14貫壽司和甜品。

+ 1

Sushi Fukushima

Tabelog評級：3.58星

地址：大阪府大阪市福島区福島1-2-17 ミートミー梅田西 1F|

交通：「新福島站」步行約1分鐘

營業時間：星期一至五 17:30 - 23:00／星期六日 11:30 - 14:30 & 17:30 - 23:00



大阪Omakase推介｜【5】Sushi Ayase

Sushi Ayase的每一件壽司都是來自日本全國各地的海鲜來製作，除了從農場直接送來的新鮮海鮮外，還有經師傅嚴選的時令金槍魚和海膽以及精心挑選的3種醋混合而成的壽司。此外，還提供15種清酒予客人揀選。店內設有吧台座位和半包廂，環境非常舒適！

+ 1

餐廳的午市Omakase套餐只有1個，價錢為5,500日元（約$286），包括8貫壽司、生海膽、卷物、湯、茶水等。而晚市套餐則有2個價位，包括12,000日元（約$623）和15,000日元（約$779），15,000日元套餐還有海膽、金槍魚、紅鯛魚，非常鮮甜！

Sushi Ayase

Tabelog評級：3.55星

地址：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント南館 8F

交通：「大阪站」中央北口步行約4分鐘／大阪地鐵「梅田站」3-B出口步行約5分鐘／阪神線大阪「梅田站」西口步行約6分鐘

營業時間：11:00 - 14:00 & 17:00 - 22:00



大阪Omakase推介｜【6】鮨ひろ

在大阪新今宮駅前站就能抵達的「鮨ひろ」，開業短短2年，已獲不少當地人大讚！餐廳提供19個座位，午市Omakase套餐價格大約3,000日元（約$156）至4,000日（約$208）之間。廚師會在店外展示每日海鮮食材的單點價格，顧客可自由選配不同單點或Omakase套餐。

鮨ひろ

Tabelog評級：3.22星

地址：大阪府大阪市浪速区恵美須西3-2-6

交通：「新今宮駅前駅」步行約219米

營業時間：11:00 - 15:00 & 17:00 - 21:00（逢星期二三休息）



大阪Omakase推介｜【7】梅田 鮨 よこ田

曾8次獲得米芝蓮評價的「鮨 よこ田」提供由主廚精心製作的壽司和天婦羅套餐，師傅會細心調整麵糊和油，仔細調節火候，在最佳時侯將魚從油中撈出，從而享受到酥脆的口感、麵糊的香氣。無論在成分、味道、色、香、氛圍都是主廚悉心設計。餐廳的Omakase套餐4,400日元（約$229）起，包括前菜、井倉小碗、8貫壽司、茶碗蒸和紅湯。

梅田 鮨 よこ田

Tabelog評級：3.42星

地址：大阪府大阪市北区曾根崎2-5-30 梅田ポン・ヌーボビル 6F

交通：梅田站步行約1分鐘

營業時間：星期一至五 11:30 - 14:00 & 17:00 - 23:00／星期六日 11:30 - 14:00 & 16:00 - 23:00



揀好心水餐廳之後，別忘記訂酒店呀！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間大阪酒店，從地鐵站開始步行只需3至6分鐘，想再睇多幾間即按此！

大阪酒店推介【1】大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）在2024年9月開幕，提供308間客房，大部分客房面積為32平方米。酒店還設有帶淋浴間、健身中心和會議室的轉機休息室等等。酒店布置充滿大阪風情，酒店最有特色的就是大阪八百橋的圖形圖案的地毯、以倒置的章魚燒機為主題的天花板設計。地理位置方面，只需步行3分鐘就可以從GRAND GREEN OSAKA到達酒店，十分方便！

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）

房價：人均HK$1220（特大雙人床房）

地址：大阪府大阪市北区大深町6-38（GRAND GREEN大阪北館）

交通：大阪地鐵梅田站出站6分

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Booking.com

大阪酒店推介【2】聖里奧特酒店-心齋橋(Hotel Sanrriott SHINSAIBASHI)

靠近大阪心齋橋、本町，無論是吃喝玩樂都非常方便！酒店在2024年開業，提供115間客房，主打商務及休閒旅遊的住客，如果多人旅遊可以選擇三床房，最多可以容納3人。每間房都配備浴缸，晚上就可以浸浴好好舒緩疲倦。據入住客人評價指，前台提供行李秤、雨傘等等，尚是一應俱全的酒店。

+ 2

聖里奧特酒店-心齋橋(Hotel Sanrriott SHINSAIBASHI)

房價：人均HK$169（雙層床房）

地址：大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-6-10

交通： 大阪地鐵堺筋本町站出站步行約6分鐘

聖里奧特酒店-心齋橋 搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

大阪酒店推介【3】大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda），亦是不錯的大阪親子酒店選擇，酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

價錢：人均HKD$316起（高級房(兩床)）

地址：大阪, Kita-ku Umeda 2-5-2

交通：西梅田站步行3分鐘

大阪梅田Intergate酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略