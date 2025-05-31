台灣旅遊｜6間精選特色夜景餐廳　可愛貓狗陪你食pizza打卡必去

外出旅遊時，在夜幕降臨之時，可選一家特別夜景餐廳好好的慰勞一下認真生活的自己！



今天小編就幫大家整理了6個全台特色的夜景餐廳，一起來看看吧！

台灣旅遊必訪6間特色夜景餐廳，絕佳風景與美味令眼睛味蕾一同滿足（點擊放大瀏覽）👇👇👇

精選台灣6間夜景餐廳 極光森林IG打卡必去 純白帳篷似足童話世界（01製圖）

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1. 極光森林（彰化）

彰化的極光森林是網美們最愛的夜景餐廳之一，其獨特的設計吸引了無數遊客前來一睹其風采。這裡的座位採用純白帳篷，猶如置身於童話世界般的夢幻氛圍中。夜幕降臨，星光點點，燈火輝煌，讓整個森林彷彿被染上了一層神秘的色彩。在這裡，你可以品嚐到美味的佳餚，同時欣賞到迷人的夜景，讓身心都得到了愉悅和放鬆。

地址：彰化縣員林市山腳路一段坡姜巷445號

電話：04 836 9939

營業時間：週三～週日 16:00-23:30，週一二休息



2. 鹿雅森林（台中）

台中的鹿雅森林是一個絕佳的夜景觀賞點，尤其是沙鹿地區的夜景，從這裡眺望，猶如一幅繁星點點的夜空畫卷。而最吸引人的，莫過於這裡的寵物友善環境。你可以攜帶心愛的寵物一同來此感受夜晚的浪漫氛圍，與可愛的薩摩耶一起玩耍，讓身心都得到放鬆與愉悅。

地址：台中市沙鹿區臺灣大道七段346巷302號

電話：04 2633 5355

營業時間：週一～週日 17:00-01:00，週二三休息



3. 清豐濤月景觀餐廳（嘉義）

嘉義的清豐濤月景觀餐廳有被譽為小千與千尋般的餐廳外觀。這裡不僅能一覽壯麗的夜景，更能在泡腳的同時欣賞星光閃耀的夜空，彷彿融入自然的懷抱中。清豐濤月景觀餐廳的獨特之處在於其別緻的風格和浪漫的氛圍，讓人仿佛置身於童話般的夢境之中。

地址：嘉義縣番路鄉凸湖5-3號

電話：05 259 3133

營業時間：週一～週日 11:00-21:00，週二休息



4. 星月天空（南投）

南投的星月天空是一個家庭休閒娛樂的好去處。這裡佔地寬廣，設有豐富多彩的遊樂設施，包括可愛的動物園、刺激的溜滑梯等，適合全家大小的享受。而夜晚時分，星月天空更是一個賞景的絕佳場所，夜空中星星點點，璀璨奪目，讓人流連忘返，感受大自然的奧妙與魅力。

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

電話：04 9229 2999

營業時間：週一～週五 16:15-00:00，週六日提早10:15開門



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5. 原始部落山地美食（台東）

台東的原始部落山地美食帶給人們一種原汁原味的文化饗宴。這裡的夜景餐廳以其濃郁的原住民風情而聞名，不僅能欣賞到迷人的夜景，更能品嚐到地道的山地美食，每一道菜品都散發著濃厚的地方風味，令人垂涎欲滴。來到這裡，彷彿進入了一個美食的天堂，讓人流連忘返。

地址：台東縣卑南鄉利嘉路689巷19號

電話：0920 380 473

營業時間：週一～週日 17:00-23:00



6. 空ㄟ農場（宜蘭）

宜蘭的空ㄟ農場是一個別具特色的夜景餐廳，需要坐接駁車才能到達，增添了一份神秘感。這裡以其窯烤披薩而聞名，每一口都是來自大自然的餽赠，令人回味無窮。而店內更有可愛的狗狗貓貓陪伴，讓用餐的氛圍更加溫馨和愉悅。來到空ㄟ農場，不僅可以欣賞到迷人的夜景，更能品嚐到美味的食物，享受到愉悅的用餐體驗。

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

電話：0912 089 795

營業時間：週一～週日 15:00-23:00



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