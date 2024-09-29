台灣手信｜韓國人赴台必買10種伴手禮　第一名是「這個」不意外

讓韓國人愛上的台灣味！提到韓國，你會想到什麼手信？泡菜、辣椒醬、好麗友烏龜餅乾，還是孔劉歐巴代言爆紅的KANU咖啡？那你知道，當韓國人想到台灣、赴台旅遊必買的清單有哪些嗎？



來來來，就讓《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點「韓國旅客最愛的十大台灣手信」，無論是想帶點禮物送給韓國朋友，或是推薦給韓國人的台味好物，照著這篇文章購買準沒錯！

韓國人到台灣旅行必買10大手信，極受歡迎的芋頭酥、鳳梨酥、牛軋餅等都有上榜，跟著買不踩雷（點擊放大瀏覽）👇👇👇

韓國人遊台必買10種人氣手信（01製圖）

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No.10 環保用品類｜飲料提袋、茄芷袋

你知道「台灣LV」是什麼嗎？許多上年紀的女士們常用的茄芷袋（茭薦），最初用茳芏（三角藺）手工編織，後來改用尼龍網布製作，特殊紅綠藍橫條與半透明的外型十分吸睛，成為道地台式特色，甚至被視為文創商品，台灣藝人Lulu黃路梓茵也入手當穿搭單品。

永續意識抬頭，除了能重複使用的茄芷袋，手搖王國台灣常見的飲料提袋也很受歡迎。YouTube頻道「世宗韓語文化苑」在台灣西門町訪問時，就有韓國旅客想買飲料提袋送給常用環保杯的朋友，是超有Sense又環保的絕佳手信！

No.9 果乾果凍｜芒果乾、芭樂乾、Dr.Q果凍、芒果凍

讓許多韓國人愛不釋手的台灣水果冠軍，絕對就是芒果了！赴台旅遊的韓國旅客，幾乎每天都要吃超多新鮮芒果來滿足五臟廟，旅行結束前還要購買一堆芒果乾、芒果凍塞滿行李箱，帶回韓國解饞。

另外，在韓國掀起一陣旋風的盛香珍Dr.Q果凍，攜帶方便、果汁滿滿，也是台灣超市的必買好物，YouTuber「TINA99緹娜姑姑」提醒，因食用安全問題，杯型內徑小於5.5cm的蒟蒻果凍禁止，但這種撕開包裝食用的果凍可攜帶入韓。

No.8 牛軋甜點｜牛軋餅、牛軋糖

不只牛軋糖，現在最受韓國年輕人歡迎的是牛軋餅！散發青蔥香氣的梳打餅，加上甜蜜奶味的牛軋內餡，涮嘴到不行，讓許多韓國遊客一吃就「黏住」，就算排隊超過2小時也堅持要買到。

包含蜜密牛軋餅、甜滿牛軋餅等，在社群媒體平台大爆紅，超多韓國人寫文章大力推薦，成為他們到台灣一定要買的指定品牌。網友提到，有人會加熱後享受不同風味，「牛軋餅可以用氣炸鍋或烤箱烤過，甜度下降、蔥味更濃，餅乾也更酥脆」。

No.7 生活用品：DARLIE好來（黑人牙膏）、熊寶貝

部落客「台灣妞韓國媳」曾提到，韓國人覺得DARLIE好來（黑人牙膏）黑人牙膏刷起來涼爽、感覺很乾淨，許多人喜歡購買當作手信。

另外，熊寶貝衣物香氛袋對重視香氣的韓國女孩來說，是非常棒的禮物，在韓國搜尋入口網站《NAVER》討論度極高，受歡迎程度根本是掃貨等級。部落客「太咪瘋韓國」的韓籍老公搜刮各種香味，帶回去分享給親朋好友；在台韓國YouTuber「小熙xiaoxi샤오시」的好友美貞也說到，之前只買同種香味，被媽媽唸了一頓，交代她一定要再買。

No.6 酥餅類｜奶油酥餅、太陽餅、牛舌餅

有著濃濃奶香味的奶油酥餅，也是赴台必買、分享給韓國人的好禮物，簡單的材料卻有不簡單的味道，層次感豐富的外皮，加上甜而不膩的餡料，咬下一口就能感受到香噴噴的奶油與麵粉結合的特級美味。

YouTuber「台韓夫妻熊啾啾」介紹過世界甜點冠軍做的｢無框架太陽餅」，稱讚水潤內餡與酥脆外皮香又好吃、「韓國導遊Withing （ㄨㄟㄉ一ㄥ）」一開始被牛舌餅外型嚇到，不過入口後很快適應，還邊吃還邊喊「真想喝啤酒」，給予好吃的肯定。台灣網友也提供不同吃法，

「中部吃太陽餅還會泡在熱牛奶裡喔」

「奶油酥餅微波加熱內餡會融化，超級好吃」



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No.5 義美餅乾｜義美蛋捲、義美小泡芙

台灣經典在地老品牌義美，對韓國人來講也是品質保證，入口酥脆、滿口濃郁蛋香的義美蛋捲，也成了韓國人必買手信，其他品牌如六月初一的8結蛋捲、喜年來的蛋捲禮盒也有愛好者。

征服女神的零食出現了！南韓知名歌手IU超愛吃義美小泡芙，無論到哪都有許多熱情的Uaena（官方粉絲名）獻上小禮物，希望看到她開心的笑臉；人氣女團ITZY成員Lia、禮志及美國饒舌天后Cardi B也曾在社群上分享過這款台灣國民零食，可見它驚人的魅力，常溫就很美味，推薦冰過更好吃喔！

No.4 茶類｜台灣茶葉、茶酥、茶糖

台灣茶葉風靡全球，許多外國人赴台觀光一定會買回國享用，知名YouTuber「泰國娘娘」曾說爸爸很喜歡天仁茗茶的茶，韓國YouTuber「沈載鋺수퍼심재원」帶著父母拍攝體驗台灣阿里山烏龍茶、普洱茶、日月潭紅茶、913茶王的品茗主題，也讓許多台灣網友感到相當驚豔。

在忙碌的生活中，無論是自己動手泡台灣茶葉，或是吃著台灣茶點，都是相當富有層次的體驗。台灣茶香氣四溢、入口茶香撲鼻，還能用茶葉研磨粉末做成特色茶酥與茶糖，無論是表面酥脆、入口即化的香酥，或含著品味的硬糖，都讓喜歡台灣茶香的韓國人趨之若鶩。

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No.3 酒類｜高粱酒、噶瑪蘭威士忌

對於熱愛喝酒的韓國人而言，台灣高粱酒又烈又順口的特色，有種奇妙的中毒性，值得一喝再喝！YouTuber「韓國女生Judy」與爸爸隨身攜帶高粱，邊吃台灣美食邊飲用，稱讚是人生一大享受。

韓國天團BTS成員Jin參與女Rapper李泳知的網路節目《雖然沒準備什麼菜》，兩人喝了「58度金門高粱」大醉一場，令韓國粉絲相當好奇它的威力。BTS隊長RM金南俊到SUGA飲酒節目《SUCHWITA》作客時，大力推薦在電影《分手的決心》中出現的「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」，在韓國備受討論，當地銷量爆增，赴台也要特地購買入手。

No.2 糕點類｜鳳梨酥、芋頭酥

鳳梨酥對台灣人來說是習以為常的點心，甚至被有些人認為是古早味、不夠｢潮」！不過你知道嗎？其實台灣傳統糕點，對外國人而言是相當新奇的甜點，鬆軟外皮與紮實內餡，一咬下去滿滿的鳳梨香氣，不管是大人小孩都能輕易接受，享受滿足口感。台灣網友指出，鳳梨酥一種用冬瓜做餡，口味偏甜；一種用土鳳梨做餡，增添酸味，推薦韓國人｢搭配台灣烏龍茶一起喝」，別有一番風味。

另外，南韓會拿芋頭來做湯品，但芋頭製成的甜品並不常見，台灣名產芋頭酥口感綿密，有的甚至加入了流沙或麻糬夾心，征服許多韓國人的心，每到台灣旅遊就要買一大堆回國當手信，分送給親朋好友，人氣不輸鳳梨酥喔！

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No.1 杯麵類｜滿漢大餐、台酒杯麵

全台灣第一個有大肉塊的杯麵「滿漢大餐」，好吃到曾在iTi國際風味絕佳評鑑中摘星，對愛吃台灣牛肉麵的韓國人而言，更是「神級杯麵」的等級！韓國實境節目《美食瘋狂遠征隊》曾播出藝人們在宿舍津津有味煮杯麵的場面，連韓國中華料理名廚李連福也大力推薦，讓許多韓國人印象深刻。

身為年輕一代的韓國在台代表，百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」不僅多次讚賞、推薦給親友，還做了台韓綜合風味的特別版「麻辣嫩豆腐牛肉湯麵」嘗鮮；「有璟嘿喲요찡」也拍片「一天吃四餐滿漢大餐」來推薦，現在韓國便利店甚至能直接買到，受歡迎程度可見一斑。

韓國人來台觀光十大伴手禮（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年4月27日至2024年4月25日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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