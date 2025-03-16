台灣旅遊｜珍奶慘敗？遊客點名最愛「1夜市小吃」　大讚每晚必食

台灣夜市美食眾多，從雞排、珍珠奶茶、臭豆腐、豬血糕應有盡有。



雜揉美食、購物、玩了的特殊夜間文化，也讓逛夜市成為外國旅客到台灣旅行必做的事。近日就有內地網友在《小紅書》上分享，他在台灣的饒河夜市吃到地瓜球，美好的滋味讓他十分難忘，發文呼籲大家，

「答應我！來台灣一定要吃這個地瓜球」



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不是雞排、珍奶！訪台旅客瘋吃地瓜球

一名內地網友在《小紅書》表示，逛饒河夜市，吃了地瓜球配上梅子粉覺得十分的好吃，讓他當晚吃完，直呼明天晚上還想去吃。更提醒要去台灣旅遊的遊客，去台灣一定要吃地瓜球。

貼文下吸引眾多網友回應，

「地瓜球一定要吃這種空心的！有餡的是邪魔歪道」

「地瓜球肯定是加梅子粉」

「去台灣每晚必吃」

「我想吃有餡的」

「要吃那種超級空，冷掉還很有嚼勁的」

「絕對要吃」

「肯德基的也好吃」

「你懂吃」



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另外也有別篇貼文在討論地瓜球，

「逛夜市必買的黃金地瓜球」

「這個地瓜球比速凍的那種好吃很多很多」

「我超愛地瓜球！後來自己在家做了沒成功，想趕緊去台灣吃」

「口水了不停，好久沒吃了」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是雞排、珍奶！外國人瘋吃1夜市小吃，大讚：去台灣每晚必吃】