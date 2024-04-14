台灣自由行｜美食小吃瘋狂漲價 本地人點名「這種」：完全不值得
撰文：風傳媒
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近年來各國物價飆漲，讓不少人都相當有感，有網友發文抱怨，疫情趨緩後，台灣的蚵仔煎、章魚燒等各種小吃都在漲價，不解為何貴這麼多卻還是有人想買，也好奇有哪些小吃漲價後，就沒人再去吃過？引起不少台灣網友熱議，紛紛指出「1小吃」漲價後早就沒人買。
台灣哪樣小吃漲價後再也不想吃？網一面倒點名它「完全不值得」
一名網友在PTT上發文表示，感覺自疫情爆發後，台灣各式街邊小吃的價格都上漲許多，比如一盤蚵仔煎就要75-90元（台幣，下同）之間，根本直逼一個便當的價位，還有原先三盒100元，等於一盒僅40元左右的章魚燒，竟然在網路上出現一盒60元的定價，讓他驚嘆不已，也好奇發問「有什麼小吃是漲價後就沒吃過的？」
貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，其中，最多人都點名雞排：
「雞排鹹酥雞」
「雞排＋章魚丸子」
「雞排，蚵仔煎。除非同事揪團，不然不會自己買」
「雞排超過65後就不吃到現在」
「絕對是雞排，完全不值得」
「雞排超過70後就沒再吃過了」
「雞排，好幾年沒吃了」
「雞排都賣得比便當貴了」
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此外，也有人點名其他小吃：
「牛肉湯吧，以前1碗100還附白飯，現在湯就要150，飯要另外買」
「雞排、酥雞、飲料、滷味」
「夜市的骰子牛，現在真的貴」
「蚵仔煎、章魚燒、手搖飲，至少5、6年沒買過了」
「大腸包小腸 ，以前兩組50」
「章魚燒一盒超過50後從不自費」
「大薯現在要66，買1送1都嫌貴」
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣哪樣小吃漲價後再也不想吃？網一面倒點名它「完全不值得」：好幾年沒吃了】