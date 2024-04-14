台灣自由行｜美食小吃瘋狂漲價　本地人點名「這種」：完全不值得

近年來各國物價飆漲，讓不少人都相當有感，有網友發文抱怨，疫情趨緩後，台灣的蚵仔煎、章魚燒等各種小吃都在漲價，不解為何貴這麼多卻還是有人想買，也好奇有哪些小吃漲價後，就沒人再去吃過？引起不少台灣網友熱議，紛紛指出「1小吃」漲價後早就沒人買。



台灣哪樣小吃漲價後再也不想吃？網一面倒點名它「完全不值得」

一名網友在PTT上發文表示，感覺自疫情爆發後，台灣各式街邊小吃的價格都上漲許多，比如一盤蚵仔煎就要75-90元（台幣，下同）之間，根本直逼一個便當的價位，還有原先三盒100元，等於一盒僅40元左右的章魚燒，竟然在網路上出現一盒60元的定價，讓他驚嘆不已，也好奇發問「有什麼小吃是漲價後就沒吃過的？」

貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，其中，最多人都點名雞排：

「雞排鹹酥雞」

「雞排＋章魚丸子」

「雞排，蚵仔煎。除非同事揪團，不然不會自己買」

「雞排超過65後就不吃到現在」

「絕對是雞排，完全不值得」

「雞排超過70後就沒再吃過了」

「雞排，好幾年沒吃了」

「雞排都賣得比便當貴了」



相關文章：夜市文化沒落？吸引力不如從前 網民理性分析背後死因👇👇👇

+ 7

此外，也有人點名其他小吃：

「牛肉湯吧，以前1碗100還附白飯，現在湯就要150，飯要另外買」

「雞排、酥雞、飲料、滷味」

「夜市的骰子牛，現在真的貴」

「蚵仔煎、章魚燒、手搖飲，至少5、6年沒買過了」

「大腸包小腸 ，以前兩組50」

「章魚燒一盒超過50後從不自費」

「大薯現在要66，買1送1都嫌貴」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣哪樣小吃漲價後再也不想吃？網一面倒點名它「完全不值得」：好幾年沒吃了】