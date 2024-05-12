台北自由行｜必去景點不是101？小紅書女大讚「這園」　網民點頭

不少遊客到台北旅行時，最愛去101大樓、九份、日月潭、故宮博物院等景點遊玩，不過一名中國女網友分享，她日前到台北市立動物園後，發現門票不僅便宜，園區動物還很多，讓她玩完後忍不住直呼「台灣動物園太值得去了！」引起網友熱烈討論。



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一名女網友在小紅書以「台灣動物園太值得去了」為題發文，表示她前陣子去台北市立動物園觀光，發現門票只要60元（台幣，下同），且入園走4、5分鐘就到貓熊館，而她在約12:40進入館場，發現也沒什麼人排隊，更看到熊貓圓寶正在慵懶睡覺的模樣，「但是14:00門口開始大排長龍，我猜可能是因為到了餵熊貓的時間」。

按圖看看臺北市立動物園的資料和各種動物👇👇👇

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原PO也大讚，台北市立動物園的園區很大，動物很多，甚至逛到累的時候，也可以選擇只要5元台幣的車票，搭乘小列車逛園內。

貼文曝光後，隨即引起網友熱議，紛紛留言大讚CP值高：

「台北木柵動物園真的超讚」

「平日去可以看比較久，因為沒人，但假日去就要排隊了」

「台北首推！門票便宜可以玩一整天，裡面餐飲也不貴」

「如果沒有一早去和搭遊園車，根本逛不完」



另有人則指出，「四月門票要漲到100，幾乎沒人反對，還覺得很便宜！」

實際查詢google評論，台北市立動物園在67,607則評論中，平均獲得4.6顆星好評。而台北市立動物園在4月起將門票調漲，包括非台北市民全票漲至100元、台北市民維持60元、優待票從30元調至50元，以及團體票可享7折優惠；高雄壽山動物園則是全票40元、半票20元，團體票可享8折優惠。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台北最強景點不是九份、101？中國女孩「逛1地」大讚值得，網狂點頭：便宜又可玩整天】