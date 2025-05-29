西貢酒店10間推介｜Staycation必去！WM酒店/皇冠假日 人均$191起

西貢酒店推介2025｜西貢是不少港人假日常去的地方，可以遊山玩水，更可以逛市集及食海鮮！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近西貢市中心的香港酒店，有酒店更提供頂層海景無邊際泳池，人均只需$191起！



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西貢酒店推介【1】洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel Hong Kong, Vignette Collection）

洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）於2021年開幕，座落於有「香港後花園」之稱的西貢，距離市中心僅數分鐘步程。酒店擁有260客房及套房，大部分房間坐擁海景且設有露台，特色房型更設私人花園及私人天台花園！酒店附設健身室、頂樓無邊際泳池、桑拿等休閒娛樂設施，一邊游泳更可以一邊望海！

洲至奢選香港WM酒店（WM Hotel）

房價：人均HK$487起（尊享房）

地址：西貢惠民路28號

交通：烏溪沙站車程19分鐘

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西貢酒店推介【2】碼頭酒店（The Pier Hotel）

碼頭酒店（The Pier Hotel）於2018年開幕，坐落於西貢白沙灣遊艇會旁邊，距離市中心僅數分鐘車程。白沙灣遠離煩囂，坐擁海景，房間均配備露台，想靜靜地享受度假時光就最適合不過！酒店僅提供40間客房及套房，除了露台，亦有客廳、飯廳以及設備齊全的廚房，空間寬敞舒適。酒店另設室外游泳池、健身室及餐廳等設施。

碼頭酒店（The Pier Hotel）

房價：人均HK$424起（高級房 - 有露台；包早餐）

地址：西貢白沙灣街9號

交通：坑口站車程12分鐘

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西貢酒店推介【3】香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）鄰近將軍澳站，坐落在PopCorn上蓋，更設免費穿梭巴士來往多個地鐵站，交通超方便！酒店設有359間房，採用落地玻璃設計，坐擁市景，配備浴缸、化妝放大鏡、免費迷你吧等。酒店附設室外泳池、按摩池、SPA、24小時健身室，餐廳更屢獲殊榮，不少住客指自助餐選擇豐富且非常好吃，價錢更超貼地！

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）

房價：人均HK$351起（高級房）

地址：西貢將軍澳唐德街3號,

交通：將軍澳站步行3分鐘

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西貢酒店推介【4】香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）坐落在沙田石門，附近有商場、餐廳及車站，距離西貢市車程約20分鐘，距離亦算近。酒店於2019年開幕，擁有618間客房及公寓房型，採用乾濕分離浴室，空間寬敞。公寓房型另設客廳、廚房及洗衣機。酒店附設戶外天台泳池、健身室、2間餐廳及酒吧等設施。

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

房價：人均HK$248起（高級翠綠雙床房）

地址：沙田源康街1號

交通：石門站步行8分鐘

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西貢酒店推介【5】香港沙田萬怡酒店（Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin）

香港沙田萬怡酒店（Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin）坐落於沙田石門，鄰近沙田新城市廣場、車公廟等，距離石門站5分鐘步程、西貢市中心20分鐘車程。酒店共有524間客房，房間位於高層，景觀開揚，設計簡約舒適。酒店同時配備室外游泳池、健身室、桑拿、2間餐廳等設施。

香港沙田萬怡酒店（Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin）

房價：人均HK$297起（城市景觀特大床客房）

地址：沙田安平街1號

交通：石門站步行8分鐘

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西貢酒店推介【6】香港沙田凱悦酒店（Hyatt Regency Hong Kong Sha Tin）

香港沙田凱悦酒店（Hyatt Regency Hong Kong Sha Tin）位於沙田，鄰近香港中文大學，從酒店出發往西貢市中心車程約20分鐘。酒店共有562間客房，房間坐擁山景或海景，配備浴缸、書桌等基本設備。酒店同時設有健身中心、網球場、25米室外恆温泳池等休閒設施，以及5間餐廳及酒吧。

香港沙田凱悦酒店（Hyatt Regency Hong Kong Sha Tin）

房價：人均HK$325起（標準客房）

地址：沙田澤祥街18號

交通：大學站步行5分鐘

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西貢酒店推介【7】香港帝都酒店（Royal Park Hotel）

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）位於沙田，距離沙田站僅3分鐘步程，距離西貢市中心車程約25分鐘。酒店於2023年進行過翻新，提供448間全新裝潢的客房及套房，房間最多可供4人入住。全部房型均配備私人浴室、電熱水壺、床頭電源插座、辦公桌等，套房另有咖啡機、客廳及飯廳。酒店亦附設室內及室外泳池、健身室、2間餐廳等設施。

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）

房價：人均HK$400起（全新裝潢標準客房）

地址：香港沙田白鶴汀街8號

交通：沙田站步行3分鐘

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西貢酒店推介【8】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園及AIRSIDE，距離西貢市中心車程約22分鐘。酒店於2024年開幕，提供373間房，可供多達5人入住。房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士來往AIRSIDE及地鐵站。

房價：人均HK$441起（180露天運動場景觀無障礙客房）

地址：香港九龍啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

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西貢酒店推介【9】九龍東如心酒店（Nina Hotel Kowloon East）

九龍東如心酒店（Nina Hotel Kowloon East）鄰近觀塘海濱花園，距離牛頭角港鐵站3分鐘步程，來往西貢市中心車程則約22分鐘。酒店提供254間客房及套房，房間舒適寬敞、採光充足，部分房型更配備浴缸！酒店另設頂層室外泳池、24小時健身室、餐廳、咖啡室及酒吧等設施。

九龍東如心酒店（Nina Hotel Kowloon East）

房價：人均HK$263起（Blissful 客房）

地址：香港觀塘創業街38號

交通：牛頭角站步行3分鐘

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西貢酒店推介【10】香港君立酒店（Camlux Hotel）

香港君立酒店（Camlux Hotel）坐落在觀塘區，距離西貢市中心車程約24分鐘。酒店前身為駱駝牌的廠房，於2017年翻新後改建為酒店，提供185間客房。房間內設備新穎，空間十分大。酒店內亦放置了不少關於駱駝牌的展覽，最特色莫過於餐廳內的一整面駱駝牌保溫壺光影打卡牆，必訪！

香港君立酒店（Camlux Hotel）

房價：人均HK$191起（標準客房）

地址：九龍灣宏光道15號

交通：九龍灣站步行14分鐘

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