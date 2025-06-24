旅行禁忌｜10個手勢千萬勿亂做！OK等於極侮辱　做錯1動作坐監

旅行禁忌手勢｜去旅行要融入當地人的習慣及語言，但因為風俗不同，有時候或會造成文化衝突，例如在拍照時擺出不同姿勢、與人交流時的手勢動作也有可能會不小心得罪人，嚴重更可能要坐監！《香港01》「好食玩飛」整合10個旅行時勿亂做的手勢，做足功課就唔怕！



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旅行禁忌手勢【1】「V」字手勢

「V」字手勢是日常拍照中常見的手勢，除了是「Yeah」的意思，也代表勝利或和平。但如果將手背向外舉「V」字手勢，在澳洲、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國則有侮辱意味。

手背向外舉「V」字手勢在英國是不禮貌行為（圖片來源：kuanghanhsu@Instagram）

據說是因為在英法百年戰爭時，法國人曾鄙視英國弓箭手，更在戰前宣稱說一旦抓住俘虜，便會剁去他們的中指和食指。其後英國戰勝，並以此手勢向法國戰俘炫耀自己手指沒有被砍斷。

旅行禁忌手勢【2】「OK」手勢

「OK」手勢通常代表「好」、「沒問題」等正面意思，但在法國和突尼西亞則代表「0」或「一文不值」。在許多地中海國家、中東、德國等地方，「OK」手勢則被解讀為類似人類肛門的粗俗表達，有影射對方是同性戀者的意思。

「OK」手勢帶有種族歧視的意味（圖片來源：GettyImages）

此外，「OK」手勢在美國也存在爭議，因為白人至上主義者將此手勢當作「白人力量」的意思，更因此被反誹謗聯盟將手勢列入「仇恨符號資料庫」。

旅行禁忌手勢【3】搖滾手勢

搖滾手勢通常有「搖滾萬歲」或「惡魔之角」的意思，將大拇指、食指、小指伸出，也 有ILY（我愛你）的意思。不過，在部分地中海和拉丁美洲國家，對男性比出這個手勢，會被視為極大的侮辱，意思是「你老婆出軌了」。

搖滾手勢在部分國家有侮辱意味（圖片來源：blackpink_rose＠Instagram）

旅行禁忌手勢【4】停止／打招呼手勢

手掌張開向外通常代表要停止某種行為，甚至用來打招呼，沒有負面或正面意思。但在希臘，次手勢則具挑釁和侮辱性。由於在拜占庭帝國時期，罪犯會被人用沾滿穢物的手掌抹臉，自此當地人便認為這手勢有叫對方「食屎」、「去死吧」的意思，具有攻擊性。

手掌張開向外手勢在希臘具有攻擊性。（圖片來源：GettyImages）

旅行禁忌手勢【5】合掌手勢

合掌並鞠躬在泰國是一種表示尊重和問候的方式，但只適用於長輩或有地位的人，如果面對平輩或晚輩，雙手合十再加上鞠躬，有詛咒對方早死的意思。如果要在當地問候平輩及晚輩，只需要雙手合十於胸前、面帶笑容便可。

在泰國，合掌的高度和鞠躬的幅度也很講究（圖片來源：Instagram@min.nicha）

旅行禁忌手勢【6】使用左手

在大部分國家，左囿或右囿都沒所謂，但在大部分中東國家及印度，右手及左手分別用來進行「乾淨」或「不潔」的任務。因此若用左手做事，容易被視為不禮貌。因此在這些國家，如果要握手、打招呼、遞東西時切忌使用左手！

旅行禁忌手勢【7】讚好手勢

讚好手勢通常表示認同、讚賞或者「搭順風車」的意思。不過在意大利、希臘以及中東國家如伊朗、阿富汗等，則有「卑劣」的意思，是嚴重的粗口手勢，等同於其他文化中的「舉中指」。

讚好手勢竟然有卑劣的意思！（圖片來源：Riot Games）

旅行禁忌手勢【8】舉中指

在大部分文化中，舉中指都是一種不友好的手勢，有「去你的」的粗俗意思，而唯一可以正面使用「舉中指」的手勢國家只有日本！在日本文化中，中指由下往上舉起，代表「兄」；上下拉動代表「弟」；雙手一起舉起則代表「兄弟」。

旅行禁忌手勢【9】幸運手勢

交叉手指是一種通常用來祈求好運的幸運手勢。不過在越南，幸運手勢有暗示女性生殖器的意思，嚴重程度等同「舉中指」！

交叉手指通常用來祈求好運（圖片來源：維基百科）

旅行禁忌手勢【10】勾食指手勢

勾食指手勢一般都是用來叫人過來，在部分歐美國家也有誘惑的意味。不過在菲律賓，勾食指手勢只適用於貓狗等寵物，對人做的話則是極大的侮辱，最嚴重可能要坐監！

在菲律賓對人使用勾食指手勢有機會要坐監！（圖片來源：維基百科）

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