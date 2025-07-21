深圳龍華「歷史鋼琴博物館」欣賞258台古董鋼琴　樂迷必朝聖

深圳「歷史鋼琴博物館」，終於開放了！



6月24日起，深圳人期待已久的歷史鋼琴博物館免費開放了！

無需奔赴歐洲音樂廳，在龍華就能觀賞古董級鋼琴。

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龍華文化新地標

面積5300㎡的超大藝術殿堂，展示258台古董鋼琴＋2000餘件珍稀藏品，邀你開啟跨越三個世紀的音樂史詩之旅。

超震撼鋼琴陳列

從海頓使用的1810年三角鋼琴，到英王喬治四世的專用定製鋼琴，再到最經典的克萊門蒂方形鋼琴系列……一整個被古典氛圍拿捏。

免費音樂會

據說博物館之後還將定期舉辦鋼琴音樂會、大師班、講座等藝術活動，感興趣的小夥伴千萬別錯過。

龍華鋼琴博物館

地址：龍華區民治街道民福北路65號（深寶茂大廈旁）

開放時間：周二至周五：08:30-17:30 ，周六至周日：08:30-19:30

交通：地鐵4號線紅山站D1口步行1.4km；最近公交站為民治文體中心公交站



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