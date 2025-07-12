深圳4個展覽推介：古代陶瓷、明清玉器、當代繪畫　陰雨天好去處

深圳的雨天，最適合逛這幾個地方，本次藝術漫遊路線：深圳博物館（歷史民俗館）、南山博物館、深圳美術館（新館）。



1. 深圳博物館（歷史民俗館）

「摶泥化萬物——古代東西方文明中的陶瓷藝術」展覽

深圳博物館（歷史民俗館）終於更新了展覽！4月29日至8月31日，深圳博物館與日本平山郁夫絲綢之路美術館共同舉辦「摶泥化萬物——古代東西方文明中的陶瓷藝術」展覽。

「摶泥化萬物——古代東西方文明中的陶瓷藝術」展覽部分館藏請看👇👇👇

從古至今，摶泥藴萬象，陶瓷器是人類文明史上起源最悠久、流行最廣泛的工藝門類之一；自陶器誕生以來，不同文明以泥土為媒介，在多元共生的交響中淬鍊出「和而不同」的禮讚；陶瓷也是一種獨特的藝術形式，具有極高的審美價值。

四大篇章·267件/套陶瓷珍品

本次展覽也是深圳博物館與平山郁夫絲綢之路美術館攜手舉辦文明互鑑系列展覽的第四個專題展覽。

「摶泥化萬物」專題展彙集地中海、西亞、南亞及東南亞陶瓷珍品267件/套，它們以豐富多樣的造型、絢麗多彩的紋飾和獨特的燒製工藝，展現了不同時代和地域的藝術風格與文化特色，時間跨度近6000年。你可以在這裏欣賞從尼羅河畔的費昂斯到愛琴海的彩繪陶瓶，從西亞古國的釉陶磚瓦到波斯三彩.....於此開啟一場問陶之旅。

現場不可錯過的看點

每件器物，不僅是本土工匠的智慧結晶，更見證着跨越時空的文明對話，訴說着藝術語言的相互啟迪。大家可以從這些栩栩如生、精益求精的器物中，見證古代陶匠對實用和美學的巧妙平衡，感受多元文化交融。

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摶泥化萬物 ——古代東西方文明中的陶瓷藝術

展覽日期：2025年4月29日—8月31日

定點講解：開館日15:00

展覽地點：深圳博物館（歷史民俗館）第一專題展廳

營業時間：逢周一閉館，周二至周日10:00-18:00，17:30停止入場



2. 南山博物館

瑞玉呈祥——湖北省博物館典藏明清玉器展

南山博物館近期重磅新展，是「瑞玉呈祥——湖北省博物館典藏明清玉器展」。

湖北省博物館典藏明清玉器展部分館藏請看👇👇👇

自新石器時代起，玉作便承載着先民「以玉事神」的祈願。本次展覽以 「瑞玉呈祥」 為主題，精心構建禮儀用玉、文房雅器、陳設玉作、服飾佩飾四大展示體系，讓觀眾近觀温潤玉色，感受明清玉華之煒曄，感受薪火相承的匠心。

精選自湖北省博物館131件藏品

本次展覽展品均來自湖北省博物館的珍貴收藏，不僅有故宮博物院調撥的清宮舊藏，還有政府移交的民間徵集品及重要考古出土器物。展覽以玉雕為核心，融合多種寶石品類，系統展現明清玉器 「有圖必有意，有意必吉祥」 的藝術魅力。

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瑞玉呈祥——湖北省博物館典藏明清玉器展

展覽日期：2025年4月30日—8月3日

定點講解：開館日15:30

展覽地點：南山博物館二層三號展廳

營業時間：逢周一閉館，周二至周日10:00-18:00，17:30停止入場



3. 深圳美術館（新館）

原道：徐累藝術展

傳統和我們，是電流的兩極，接通，就可以激活過去和現在，而至循環，而有活力。 徐累

徐累作為中國當代藝術史上有着重要貢獻的藝術家，不僅自身的創作成就非凡，對傳統工筆畫的當代再造，影響了數輩後學。本次展覽由清華大學藝術博物館資深策展人談晟廣策展，策展人通過對徐累作品和中國傳統文論《文心雕龍》之間的內在關係研究，展示了藝術家個體生命與時代精神共振的深刻圖景。

原道：徐累藝術展部分館藏請看👇👇👇

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「徐累」是誰

藝術家徐累主要方向是以現代觀念改造中國傳統繪畫，使傳統美學在新的圖像中得到再生，形成風格併產生影響。他同時也以裝置、影像等作為創作媒介，延展其繪畫理念，提倡將中國傳統的文化「原理」轉化為當代視覺認知，以藝術史知識譜系構建與未來的聯繫。

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五重維度走進藝術家的創作世界

本次展覽以「原道」為題，旨在通過徐累的藝術實踐，溯源中國古典美學的精神根脈，並借用《文心雕龍》中闡述的「體性」「神思」「隱秀」「熔裁」「通變」等文學創作與意象構成的五重維度，去呈現徐累多年來對中國古典美學和偉大藝術傳統的繼承、轉化與再造。

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展期：2025年3月25日-7月20日

地點：深圳美術館（新館）一層1、2號展廳



時間之間：深圳美術館館藏作品展

展覽甄選深圳美術館館藏作品，從中挑選一批藴含時間哲學和飽含生活情感的館藏精品，由「亙古靜流」和「瞬息變煥」兩個主題延展開來。

時間之間：深圳美術館館藏作品展部分館藏請看👇👇👇

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展覽作品涵蓋國畫、版畫、水彩、綜合材料等多重類型，共同勾勒出時間形態這一抽象概念的多維圖景，以期將對時間的思辨轉化為生動的視覺語言，通過作品中永恆和瞬息兩個面向，為觀眾提供一個深讀的思考。

[生命時輪] 化石鍾裝置：從藝術作品到物件物什，每一段都成為時間的印證，充滿歷史在抽象或具體的意象中，時間與作品在一平方空間裏交相輝映。生命時輪，這是關於時間與生命的共同轉換。



展廳中間設有互動裝置：收集了許多觀眾對時間的思考，總有一句話，能夠觸及你心。

展期：2025年4月22日-7月13日

地點：深圳美術館（新館）三層8、9號展廳



深圳美術館（新館）

營業時間：逢周一閉館，周二至周日9:00-17:00，16:30停止入場

注意：需在門口掃描二維碼進行登記



陰雨天，也阻擋不了看展的熱情。

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