深圳福田「節日大道」喝咖啡　10間寶藏Cafe　打卡放空充電皆宜

人間三月好春光，跟隨生機勃勃的春風，讓自己放鬆下來，空氣裏的咖啡因子溢出，體內的快樂濃度爆表。

漫遊深圳福田區節日大道「咖啡地圖」，3種不同風格特色，10家寶藏咖啡店，橫跨皇庭廣場、領展中心城、卓悅中心和市民社區，收藏這份自帶香氣的指南，出發，和春天碰杯～



在深圳的中心地帶，節日大道匯聚了上百家Cafe，它們或位於繁華商圈，或隱匿於社區街巷之中，風格、特色各不相同，能慢悠悠的貓一下午，也能夠即點即取，快速給自己充充電。

在春天的綿綿細雨中，用悠閒放鬆的步調，去節日大道歎咖啡吧～

「深圳節日大道」位於深圳福田區福華路，東至彩田路，西及民田路，全長1.6公里，是國內首個以節慶文化為核心的公共文化街區。（百度百科資料）



節日大道高顏值「寶藏咖啡店」

1. A thing：韓式「奶油風」咖啡屋

A thing是兩位在深圳的韓國女生開的咖啡屋，店內奶油色系的整體配色，明媚而治癒，早晨的陽光透過窗台灑入店裏，渲染出一股温暖chill的氛圍。

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門店外還有不小的外擺區域，最近春雨過後街區鋪滿落葉，坐在戶外慢悠悠喝杯咖啡，自帶電影氛圍感。

點單推介：阿叮咖啡

店裏的招牌咖啡阿叮名字取自A thing的諧音，咖啡的上層覆蓋了一層厚厚的自制手攪奶油與可可粉，有種吃提拉米蘇的錯覺，整杯喝起來很香很絲滑，適合喜歡喝奶咖的朋友。

A thing COFFEE

地址：福田區民田路168號華融大廈一層101D

交通：地鐵2/3/11號線福田站3A號出口，步行300m

營業時間：07:00-19:30（周一至周五），08:30-19:30（周六至周日）



2. MR. WALDEN COFFEE：在森林木屋裡喝咖啡

MR. WALDEN COFFEE店名取自名著《瓦爾登湖》，空間寬敞舒適，富有肌理的木質裝飾、精緻的器物、柔軟的布藝沙發、富有質感的藝術牆面……

彷彿置身於森林之中靜享用一杯美味咖啡。

點單推介：秘魯瑰夏手沖咖啡

秘魯瑰夏手衝咖啡絕對是咖啡愛好者的心頭好，咖啡豆充斥着花香與果酸，清新而不失深度，入口回味無窮。

點單推介：拿鐵

最經典的熱拿鐵，每一杯拉花都是獨一無二的藝術品，咖啡與牛奶的比例恰到好處，絲滑度堪比DOVE巧克力入喉，每一口都充滿了濃郁的香氣與順滑的口感。

MR. WALDEN COFFEE

地址：福田區益田路5033號平安金融中心商場A座NLG01店鋪

交通：地鐵1/3號線購物公園站D出口或2/3/11號線福田站9號出口

營業時間：08:00-22:00（周一至周五），10:00-22:00（周六至周日）



3. HOTPLE COFFEE：暗黑系24hr咖啡店

HOTPLE COFFEE是來自韓國首爾的24小時咖啡品牌，在卓悦中心的街邊，暗黑色系與金屬質感的門店，簡單卻也獨一無二。沿街開放的座位自由隨性，讓整個空間更像個鬆弛的CLUB，成為深圳年輕人、潮人聚集的「HOTPLE」場地。

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這裏有早八點的冰美式，也有深夜的特調酒，主打日咖夜酒的咖啡店，提供了更多選擇和社交場地，無論是在時間還是空間上，都有耳目一新的滿足感。

HOTPLE COFFEE韓國咖啡

地址：福口區深南大道卓悦中心東區L128

交通：地鐵10號線崗廈北站9號出口，步行140m

營業時間：全天營業



4. Babo cafe：溫馨木質風小屋

白天的Babo浸浴於陽光中，室內是白色與木質為主的清新風格，位置上已落座了幾位正辦公的客人。

通過樓梯上二樓，是自成一方天地的小茶室，主打安靜氛圍，沒有嘈雜的音樂，只偶爾會傳來磨豆子、紙張翻閲和碼字的聲音。

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臨街吧枱位置在這是最受歡迎的，在附近工作居住的人都很喜歡來這，點杯咖啡吹風放空，有種置身於家中客廳的感覺。

Babo cafe

地址：福田街道城中雅苑8棟福華三路321

交通：地鐵1/3號線購物公園站E出口，步行140m

營業時間：09:00-20:00（周一至周五），10:00-20:00（周六至周日）



節日大道藏在街角的「人氣咖啡」

5. EMBERGO coffee：1米小窗口咖啡

EMBERGO coffee是嘉里建設廣場附近的mini咖啡館，坐落於炎珀日式燒肉店旁，2平米的店面一不留神就會錯過，僅靠一扇小窗口，便成為打工人早上首選的「醒神啡」。

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EMBERGO主打黑咖啡和牛奶咖啡，豆子按照季節上新，夏天有清爽的埃塞，冬天有醇厚的肉桂，感受不同的咖啡風味。

EMBERGO coffee

地址：福田區福華路嘉里建設廣場T3裙樓103炎珀EMBER·炭火和牛的小窗口

交通：地鐵2/3/11號線福田站10號出口，步行300m

營業時間：7:30-16:00



6. soulma_e：社區裡的極簡咖啡館

soulma_e開在辛誠花園，滿是歲月洗禮的痕跡。店內整體原木色氛圍，靜靜流淌的爵士樂很是安靜。

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主理人Gentle，曾經獲得過2024-2025年香港咖啡師大賽（HKBC）的獎項，咖啡出品水準在線。

點單推介：樹莓特調·巴拿馬瑰夏之美

被顏值吸引的一款特調咖啡。

泡泡霧球破開後是撲面而來的柑橘／多香果／橙花香氣，入口伴隨細膩順滑的茶感，松木味漸漸回甘。

點單推介：液體檸檬批

液體檸檬派是soulma_e的原創特飲，彷彿在吃檸檬派，又像在喝咖啡。

以無酒精的Seedlip為「基酒」，佐以水洗埃塞豆子，加入自制檸檬蜂蜜，出品前，表面磨上點兒檸檬皮，喝起來口感輕盈富有層次。

soulma_e

地址：福山社區福華三路11號（辛誠花園外圍）

交通：地鐵1/10號線崗廈站E出口，步行350m

營業時間：08:00-18:30（周一至周五），09:00-19:00（周六至周日）



節日大道都市打工仔的「能量站」

7. KUDDO COFFEE：復古綠懷舊車站

深圳本土精品咖啡品牌KUDDO，在福田店以「車站」為主題，鬧中取靜，在CBD核心開拓了一方自在舒適的咖啡美學空間。

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室外由KUDDO標誌的站牌劃分為兩個客座區域，叮叮咚咚地「穿梭」在市井之間，斑駁的混凝土嵌着長條椅，面朝繁茂的綠蔭，兼具復古感與現代感，緩和了緊湊和奔忙的快節奏，讓人不知不覺地鬆弛下來。

點單推介：奶磚Dirty

原創的招牌產品奶磚Dirty，一直都佔據在KUDDO COFFEE的必吃榜。

原味奶磚上淋上了濃縮咖啡液，再加入斑斕椰子脆，濃郁的奶香混合咖啡香，伴隨着獨有的熱帶椰香，攪拌起來品嚐，甜度剛剛好，口感綿而不膩。

點單推介：豆花拿鐵

豆花拿鐵是每次點單的必選飲品，喝過的人都會想推薦給身邊人。清甜的豆花和醇厚的咖啡融合在一起，口感非常絲滑，一次GET雙重滿足。

KUDDO COFFEE

地址：福田區福華一路3號領展中心城L1西走廊L1004號

交通：地鐵1/4號線會展中心站，步行500m

營業時間：07:30-20:30（周一至周五），08:30-20:30（周六至周日）



8. 呼嚕咖啡：賽博朋克自助咖啡

BitCity次元小鎮裏有一間無人化的咖啡門店，科技感十足，機器人化身咖啡師，僅需動動手指就可以品嚐到，由機器人全自動製作的美味咖啡。

掃碼進入小程序，自助選擇自己喜歡的咖啡口味，支付完成後，機器臂和咖啡機隨之「忙碌」起來，取杯移動、研磨萃取、加蓋出杯……

從掃碼下單到製作交付不到50秒的時間。

HOOLOO呼嚕咖啡

地址：福田區福華一路1號BitCity次元小鎮 次元廣場（中庭）

交通：地鐵1/4號線會展中心站A1出口，步行140m



9. Peet's coffee：用「馬克杯」喝咖啡

每次來Peet's，都彷彿置身於加州的某個花園內，經典的原木桌椅，讓人感到愜意的沿街外擺，以及隨處可見的綠植，都充滿了飽滿的生命力。

和朋友慢慢享受雙人下午茶，幸福值MAX～

點單推介：焦糖燒拿鐵+芝士分子澳白

「焦糖燒拿鐵」口味新穎，冷熱可選。一口焦糖一口拿鐵，或是等待焦糖慢慢融化時飲用，兩種吃法能品嚐到不同的風味，是奇妙的香甜感沒錯了。

「芝士分子拿鐵」自帶甜感，融合上牛乳和醇厚芝士乳，風味比拿鐵更為濃郁，無論冷熱都十分出彩。

點單推介：經典栗子蛋糕

氣温微涼的春日，最温暖人心的時令食物莫過於一粒甜糯的栗子，端起來就能聞到濃郁的栗子香。

磨得細細的栗子泥軟糯細膩，濕潤柔然的蛋糕胚甜度適中，裹滿的栗子粒味道純粹，讓口感添了份厚重綿密，很適合搭配咖啡食用。

Peet's coffee

地址：福田街道福華三路118號皇庭廣場L2層25號

交通：地鐵1/4號線會展中心站C出口，步行140m

營業時間：08:00-20:00（周一至周四），08:00-21:30（周五至周日）



10. Something For：藍色空間補給站

一抹高辨識度的克萊因藍，是上班族桌面上的日常色，從杯套、機器到裝修的細節，每一抹都襯托的恰到好處。

坐在戶外，享受窗外散落的陽光，搭配上一杯招牌咖啡，超能滿足打工人出逃的relax時刻！

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點單推介：藍污

蝶豆花特調的天然藍色冰牛奶，加入一點黑糖，再淋上一層冒着熱氣的濃縮咖啡，享受冰火兩重天，喝到最後咖啡味會愈加香醇。

點單推介：現萃鴛鴦

（深圳派提供）

打破傳統鴛鴦是咖啡+奶茶的組合，將南非路易博士茶與現磨咖啡均勻混合，高壓萃取而成，疊加鮮奶和少許黑糖，入口極為清爽絲滑，沒有茶葉的苦澀感。

Something For

地址：福田街道福華三路118號皇庭廣場L2層22A

交通：地鐵1/4號線會展中心站C出口，步行140m

營業時間：07:30-19:30（周一至周五），08:00-19:30（周六至周日）



三月，不負好春光，相遇在街角的咖啡店，靜享一杯咖啡的時間。

【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】