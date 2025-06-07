藏在福田筆架山公園的靜謐「茶館書吧」 北上世外桃源喝茶看書
撰文：ShenzhenStyle
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深圳公園眾多，慢慢發掘總有驚喜！
位於福田區的筆架山公園，新開了兩家「重磅店鋪」——靜謐茶館、獨棟書吧。像是來到了市區裏的世外桃源，喝茶看書，可以在公園裏待上一整天。
1. 靜謐茶館：空一山野茶舍
藏於公園半山腰的古風茶館，青瓦白牆，被翠綠完全圍繞，古樹之間是錯落有致的獨立茶舍，有種小京都的即視感，靜謐且清幽。
+6
落座於戶外的露台，繁茂綠意盡收眼底。茶室內的每扇窗景都極美，很適合冥想、放空。
沏一壺茶，嘗一塊點心享受當下的安逸。
空一山野茶舍
營業時間：10:00-18:00（周末9:00-18:00）
位置：筆架山公園東門進入-近月地雲居
2. 獨棟書吧：桉與松藝術書吧
一棟筒形的獨棟玻璃房，室內是乾淨簡約的侘寂美學空間，巨幅原木書牆如森林生長，低頭看書，抬頭見綠，閲讀間隙抬眼，夏日蓬勃的綠意脈動在窗外。
+4
書吧設有自然白噪音的體驗展，山川草木、蟲鳴鳥叫、市井人煙……閲讀或自修時，也能安撫情緒，調節身心，得到充分的放鬆。
書吧內提供文創產品售賣，還有咖啡、果蔬、烘培、簡餐等。
桉與松藝術書吧
營業時間：10:00-18:00（周末9:00-18:00）
位置：筆架山公園東門進入-近筆架山展覽館
筆架山公園
地址：深圳福田區梅崗路26號
交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站E出口，經深業上城廊橋可達；公交11、12、58、216、222、323、E5、M202、M207、M401、M454、 M588路至筆架山公園站下車，步行200米
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