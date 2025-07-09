深圳3大新展覽要打卡 吳冠中畫作真跡、大英圖書館世界像素展
撰文：深圳派
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悶熱天氣去哪兒玩？不如躲到藝術館看展覽吹空調，給身心放個微假期～
深圳近期3大高質量新展來襲，吳冠中真跡 X 深藍變奏曲 X 大英圖書館，每一個都超級震撼，而且都地鐵直達噢！
1. 我負丹青——吳冠中藝術展·深圳特展
深圳美術館新館的年度重磅大展，帶來吳冠中大師的62件繪畫及文獻作品，在點線面的韻律中重讀一代宗師的藝術哲思。
展期：2025.5.30-9.7
地址：深圳美術館（新館）二層4、5號展廳
交通：地鐵4/6號線紅山站A1口
門票：免費觀展，入口掃碼進場（周一閉館）
tips：展館4號口可領取手冊，有精美的明信片（每日限量領取），沿着路線參觀完可以蓋章
2. 深藍變奏曲II：我與海的9個故事
從館藏中精心遴選出50餘件作品，涵蓋油畫、版畫、水彩、綜合材料等多種藝術形式，以海洋為背景帶來沉浸式視覺享受。
展期：2025.4.22-8.3
地址：深圳美術館（新館）三層12、13號展廳
交通：地鐵4/6號線紅山站A1口
門票：免費觀展，入口掃碼進場（周一閉館）
3. 大英圖書館·世界像素展
火爆全國的現象級展覽來深圳了！6大主題區，經典場景1:1還原，一站式遊覽2000年人類文明史。
+1
日期：2025.5.1-10.9（10:00-22:00）
地址：深圳坂田萬科廣場L4
交通：地鐵5號線坂田站D口
門票：69元人民幣/人，大眾點評/抖音/現場均可購票
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