深圳地鐵6號線與13號線將直通東莞　打造雙城「15分鐘交通圈」

來啦來啦，深莞雙城即將「地鐵自由」！深圳6號線支線將牽手東莞1號線、深圳13號線北延段直通東莞5號線。還有條新通道連接兩大科學城。



近日，大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區科學聯盟成立大會在深圳舉行。會上，記者了解到深圳光明科學城與松山湖科學城兩地地鐵將實現聯通。

深莞兩市積極謀劃，區域交通基礎設施規劃建設，加快打造雙城「15分鐘交通圈」。深莞兩地通過構建「2城際、2地鐵」的軌道網絡，提高「兩城」之間的商務通勤效率：結合兩市城市軌道規劃，推進已運營的深圳6號線支線對接東莞1號線，年底即將通車的深圳13號線北延段對接東莞5號線，建成後2條線路設計運力約3.5萬人次/小時。

1. 深圳地鐵6號線

深圳地鐵6號線，起點設在深圳科學館，途經深圳北站、龍華、石岩、光明等區域，終點位於松崗，全長49.7公里，共設27座車站。

2. 深圳地鐵13號線

深圳地鐵13號線北延段起自上屋站，止於公明北站，線路全長約19.23公里，共設站11座，是西部偏東次一級交通走廊的快速線路。線路北端預留與東莞軌道交通5號線換乘條件，通車後，從光明科學城45分鐘即可通達深圳灣口岸。

深圳地鐵13號線工程示意圖，以實際情況為準。（蛇口訊息報）

3. 新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道

深莞兩地通過構建「1高、2快、1主」的陸路通道，支撐兩地科學城深度融合、快速發展：新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道，以南光高速北延和光僑路北延（共雙向8車道）雙接東莞科學大道（雙向6車道），全長約13公里，建成後通行能力達9000車次/小時。

其中，南光高速北延南起松崗立交，北至深圳市界，道路等級為城市主幹路，總長3.83公里；光僑路北延南起公常路，北至南光高速北延，道路等級為城市主幹路，總長7.2公里。項目建設對於完善片區路網結構、加強廣深港科技走廊光明科學城至松山湖科學城互聯互通和促進深莞融合發展等具有重要意義。

不久的將來，可以從深圳乘坐地鐵直達東莞。

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