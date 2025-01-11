深圳東莞美食｜湖南特色「缽子菜」　缽小樣慢火燉煮健康家常湘菜

走進「缽小樣」的那一刻，彷彿走進了桃花源記：呈弧形狀擺滿缽子的牆像在傳遞着千年的故事；映入眼簾的土陶缽子也在默默地向我訴説着湖南缽子文化；鋪滿的新鮮食材，像在告訴我，今天的健康家常湘菜，我是選對了！



湖南的缽子菜，是千年飲食文化的傳承者與守護者。從古代的灶火到現代的餐桌，缽子菜都見證了歷史的變遷與時代的變革。而這一獨特器皿——缽子，因其厚重的質地和均勻的熱傳導，使得每一道菜餚都在慢火的燉煮中，滋養出豐盈的口感和豐富的層次。

缽小樣的缽子可不一般，其獨特的缽子工藝不僅保留了古老的傳統，還賦予了美食新的生命力，每一口都嚐到地道「煙火氣」。

一滾當三鮮，這四道古法湘菜，必吃👇👇👇

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俗話説「滿桌缽子，滿心誠意。」正是這份傳統的技藝和滿載情誼的美食文化，讓缽子菜成為湖南美食文化的重要象徵，每一口都滲透着千年風韻與風土人情。那麼，缽小樣是如何以味服人，與我一同往下滑接着體驗。

1. 桃源土雞缽

桃源土雞缽，是缽子菜中的滋補佳品。選用桃源（國家農產品地理標誌）當地的優質土雞，以慢火燉煮的方式保留了雞肉的原汁原味。每一塊雞肉都鮮嫩多汁，湯汁醇厚香濃，帶有淡淡的草本香氣，軟嫩多汁，再來上一口雞湯直呼滿足！

2. 石門肥腸缽

這道菜一上桌彷彿回到了湘北的田園。肥腸經過獨特的處理在缽子中慢燉，釋放出濃郁的香氣和豐富的口感。肥腸鮮嫩入味，湯汁醇厚，散發着濃濃的鄉愁氣息。我願稱它為下飯神器！

3. 津市牛肉缽

津市牛肉缽，承載着湖南缽子菜的經典精髓，每一口都融匯了悠久的烹飪傳統與現代的美味追求。精選優質牛肉，經過燉煮工藝，缽子內的牛肉在慢火中燉至軟嫩入味，散發出濃郁的香氣和層次豐富的口感。

一上桌，濃郁的香氣撲鼻而來。每一口牛肉都充滿了深沉的味道，彷彿在告訴我湖南的故事與歷史。翻一翻還有Q彈入味的米線藏在缽子底，沾滿醬汁的滷蛋更是下飯！聚餐時點它必是秒夾光~

4. 泉水煮水庫大頭魚

精選萬綠湖八斤重的大頭魚，現撈現煮，配以純淨泉水，慢火燉煮至魚肉鮮嫩滑爽。上鍋前先裝一碗奶白色的魚湯，抿上一口彷彿能感受到山水的清冽與自然的饋贈。

魚肉在缽子的烹煮中吸收了所有的精華，入口即化，味道醇厚~微焦的魚皮在泡過濃郁的湯汁後既有焦香又帶有濃郁的鮮美，還有辣椒提鮮提味，老少皆宜的口味，根本停不下來！

現燉本味，食以求鮮，不負湘宴不負煙火👇👇👇

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1. 手工明笋缽

手工明筍缽，被它清新的風味所驚豔。每一根明筍都經過精心挑選與處理，口感脆嫩、回味甘甜。和湯底融合後，筍的自然香氣被完美保留，細膩的口感讓人一口接一口停不下來，彷彿置身於大自然的懷抱中。

2. 筒子骨煨湖藕

筒子骨在缽子中經過長時間的慢燉，與湖藕的結合帶來了絕妙的口感對比。骨頭酥爛入味，肉質嫩滑，而湖藕則吸收了豐富的湯汁，變得粉糯香甜。每一口都帶有温暖的滋養感，彷彿在享受一份湖南鄉村的熱情款待，讓人心生温馨與滿足。

3. 口味雞爪

要説聚餐時的下酒神奇非它莫屬！裹滿辣椒的雞爪被燉的軟爛無比，不僅易脱骨還十分有嚼勁~熬製好的滷汁滲透進每一寸雞爪，每一口咀嚼，都能感受到調料的豐富與雞爪的鮮嫩，回味無窮！

4. 香煎豆腐缽

豆腐在煎制過程中外皮微脆，內裏則保留了嫩滑的質感，搭配缽子中燉煮的調料，散發出誘人的香氣。每一塊豆腐都吸收了濃郁的調味，使得每一口都充滿了豐富的層次感。

沉浸於「湘味」中式美學

踏入餐廳，彷彿進入了湖南的風味夢境。柔和的燈光灑落在精緻的木質桌椅上，桌面上鋪着精緻的古風餐具，散發着淡淡的古典氣息。牆壁上掛着一幅幅水墨畫，描繪着湖南的山水風光，彷彿可以聽到山間的溪水潺潺。還有這面必打卡的「缽子牆」，彷彿這裏是展覽而不是餐廳。

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餐廳中瀰漫着淡淡的食物香氣，勾勒出一道道精緻菜餚的誘人風味。每一處細節都經過精心打磨，從精美的餐具到擺放的花卉，都展現了充滿「湘味」中式美學的典雅與深沉。不僅有大廳位置還有私密雅緻包房，還能滿足宴會需求！

誰又能想到在如此優美的環境用餐人均只需70元左右，性價比拉滿。

全新升級「湘缽院子」

當然還有環境更為高端的湘缽院子，獨棟別墅+旋轉樓梯+明亮星級大廚式開放廚房......

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Buff疊加滿。在這裏，宴請的氛圍與湘味的美學完美交融，讓人沉浸在一種悠然自得的用餐體驗中，彷彿在品味歷史與文化的精粹。

缽小樣深圳分店資料

【深圳·萬豐海岸城店】

地址：深圳寶安區新橋街道萬豐海岸城瑧園2棟A館L4E407

電話：0755-23206601



【深圳·龍華店】

地址：深圳市龍華區民治大道牛欄前大廈首層

電話：0755-28186180



【深圳·星河店】

地址：深圳市五和大道星河雅寶COCO Park四樓

電話：0755-28686771



【深圳·石巖店】

地址：深圳市寶安區創維創新谷5樓L210

電話：0755-36861498



【深圳·華南城店】

地址：深圳市龍崗區平湖街道華南城環球物流中心106

電話：0755-89885758



【深圳·寶能店】

地址：深圳市龍華區清湖寶能科技園9棟1層A座A、B2

電話：0755-33218386



湘缽院子

地址：深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區大運天地購物中心北區8棟NL109、NL212

電話：0755-28260566



缽·湘菜·坂田萬科店

地址：深圳市龍崗區坂田街道楊美社區東坡路3號萬致天地商業中心1棟L2-01



缽小樣東莞分店資料

【東莞·雁田店】

地址：東莞市北園中路80號水岸豪門12棟

電話：0769-81286682



【東莞·五聯店】

地址：東莞市鳳崗鎮眾恆隆國際酒店一樓

電話：0769-81908286



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