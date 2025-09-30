深圳前海華發冰雪世界｜地鐵直達！最大室內滑雪場｜附購票連結

深圳前海華發冰雪世界｜深圳前海華發冰雪世界將於昨日（29日）起試業！場地面積約43萬平方米，不但全年無休，還有全球最大的室內滑雪場，以及水深33米的潛水館、5星級萬豪酒店進駐，可說是今年最讓人期待的新景點！以下為大家整理深圳前海華發冰雪世界的6大特色、交通方法、票價等資訊，想知就要留意下文！



深圳前海華發冰雪世界｜9.29試業 開幕推優惠活動

深圳前海華發冰雪世界於官方小紅書宣布，將於9月29日試業！官方會於9月5日舉行開幕優惠活動。大家屆時可通過華發冰雪熱雪奇蹟官方抖音帳號、微信小程序，以及美團、攜程等平台領取相關優惠券。

深圳前海華發冰雪世界｜面積約43萬平方米 會展城站直達

華發冰雪世界場地面積約43萬平方米，涵蓋滑雪場、商業區、酒店等多個範疇。冰雪世界的一大亮點，就是面積約10萬平方米的「超雪中心」，相當於14個足球場，將會是全球最大的室內滑雪場。

值得一提，冰雪世界選址於深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路西段，位置毗鄰深圳國際會展中心，從福田口岸或深圳灣口岸坐地鐵在會展城站下車便可到達，非常方便！

深圳前海華發冰雪世界｜門票票價低至¥208

深圳前海華發冰雪世界門票票價分為淡季、平季及旺季時段。平季為國內法定假日、調休期間以外的周六及周日，以及聖誕周（12月20日至12月28日）；旺季為國家法定節假日、調休期間；淡季則為平季及旺季以外的日期。

娛雪區（2小時娛雪票）：¥208（淡季）｜¥298（平季）｜¥328（旺季）

初級道（3小時滑雪票）：¥348起（淡季）｜¥458（平季）｜¥538（旺季）

初／中級道（4小時滑雪票）：¥418起（淡季）｜¥648（平季）｜¥768（旺季）

中／高級道（4小時滑雪票）：¥498起（淡季）｜¥768（平季）｜¥908（旺季）

中／高級道（不限時滑雪票）：¥568起（淡季）｜¥838（平季）｜¥998（旺季）



此外，深圳前海華發冰雪世界亦設有會員制度，分為90天的黃金會籍、180天的鉑金會籍及365天的黑金會籍。會籍持有人可享有無限次使用滑雪場、雪板免費維護、高階會籍休息室、德邦快遞寄雪具85折、會籍專屬通道、雪板免費寄存、外滑產品折扣及淘票票觀影優惠券包。

會籍價格：

黃金會籍（90天）：¥9,999

鉑金會籍（180天）：¥13,699

黑金會籍（365天）：¥23,799



冰雪世界的「超雪中心」將是全球最大的室內滑雪場。（官方圖片）

深圳前海華發冰雪世界6大特色

深圳前海華發冰雪世界特色【1】全球最大的室內滑雪場——雪道最長達463米

深圳前海華發冰雪世界的室內滑雪場面積約10萬平方米，比起廣州融創滑雪場還要大。場地設有5條專業賽事級別滑雪道、2個地形公園及1個娛雪區，雪道總長1,569米，其中最長的雪道達463米、垂直落差約83米。

雪道預想圖。（深圳市前海管理局）

深圳前海華發冰雪世界特色【2】設多個運輸工具——每小時可運載約3,200人

深圳前海華發冰雪世界設有2條4人吊椅索道，每小時可運載約3,200人，另外亦具備1條單人魔毯（電動傳送帶）及3條雙人魔毯，讓大家可更快到達滑雪場的各大區域，省卻更多排隊時間！

深圳前海華發冰雪世界特色【3】共14項冰雪遊樂設施——新手都玩得

深圳前海華發冰雪世界設有14項冰雪遊樂設施，包括極地探險之旅、速降迴旋雪圈道、搖擺雪圈道、雪上卡丁車、冰雕藝廊等，即使是滑雪新手或小朋友都能樂在其中。

深圳前海華發冰雪世界特色【4】超感公園——潛水區深達33米、設恆溫28℃人造浪

除滑雪場外，深圳前海華發冰雪世界的「超感公園」亦是其一大亮點，公園集合沖浪、深潛、攀岩、騎行等多元化的運動活動，其中室內造浪池具備恆溫28℃人造浪、提供專業護具及安全浪池；潛水區域空間則達8,000立方米，深度更達33米。

此外，「超感公園」亦設有上下五層共5萬平方米的商業空間，涵蓋零售商店、運動體驗、寵物友善空間，以及將會進駐不同的餐廳。

深圳前海華發冰雪世界特色【5】深圳第3間JW萬豪酒店進駐

第3間JW萬豪酒店將進駐深圳前海華發冰雪世界，酒店預計擁有約352間客房、4個餐飲場所，另有JW水療中心、健身房等配套，提供一站式冰雪度假旅遊體驗。

深圳華發JW萬豪酒店預想圖（微信@萬豪圖際）

深圳前海華發冰雪世界特色【6】最鄰近香港的滑雪場——最快33分鐘就到

深圳前海華發冰雪世界設於深圳寶安區，位置鄰近深圳國際會展中心。由福田口岸或深圳灣口岸出發，車程約一小時；如果由深圳灣口岸坐的士或Call車前往，只需約33分鐘就可到達，比起位於廣州的融創滑雪場位置更便利，將是最鄰近香港的滑雪場。

深圳前海華發冰雪世界｜地址及交通方法

地址：深圳市寶安區沙井南環路

交通：

福田口岸／深圳灣口岸：地鐵會展城站D口步行400米，全程約1小時。

深圳灣口岸：於口岸坐的士或Call車直達，車程約33分鐘。



