澳門Cafe推介9間｜巨型牛扒三文治+開心果Dirty+朱古力曲奇牛角包

澳門Cafe｜澳門精品咖啡｜澳門不僅多景點，還有很多咖啡館店！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9間澳門必訪咖啡館，包括以埃塞俄比亞咖啡豆製成的特色咖啡、每朝新鮮出爐的朱古力曲奇牛角包、巨大牛扒三文治，還有曾任職米芝蓮2星酒店主廚的廚師炮製法國燉菜，即看下文啦！



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澳門Cafe推介｜【1】MOMOKAWA

MOMOKAWA是一間現代風的咖啡店，以獨特的風格、純白木系並搭配綠色植物的裝潢和富有創意的咖啡飲品及甜點而聞名。店家提供多款特色咖啡和甜品，包括雪玉拿鐵，以米奶和濃縮咖啡為基底，加上自家製的米奶泡沫圓頂，最後撒上香脆的玄米作為點綴，口感清爽輕盈、無油膩感，是植物奶愛好者的理想選擇！還有甜食：日式半熟軟心芝士蛋糕、厚脆皮曲奇泡芙、山系蛋糕等。

MOMOKAWA

地址：澳門長壽大馬路51號順利樓地下



澳門Cafe推介｜【2】Single Origin

Single Origin主打烘焙和沖泡咖啡豆，為客人提供獨特的咖啡體驗。他們選用來自世界各地，如巴拿馬、埃塞俄比亞、哥倫比亞和東帝汶等地的咖啡豆。店內的咖啡師都經過專業認證，擅長咖啡知識和製作。開心果Dirty更是他們的熱門飲料，入口先是濃郁的咖啡味，接著是香濃的開心果味，還有開心果碎的口感，絕對值得一試！

除了精品咖啡，他們也提供西式三明治和多款戚風蛋糕以及甜品，包括抹茶青水卷、琥珀卷、焦糖布丁等，琥珀卷這款戚風蛋糕口感超鬆軟，包裹着帶金鳯茶香的鮮奶油。

Single Origin

地址：澳門荷蘭園二馬路 19 號地下



澳門Cafe推介｜【3】CUPPA COFFEE

CUPPA COFFEE提供各式手工製作的葡式糕點、烘焙食品、特色咖啡、茶飲以及一系列美味的鹹點，深受本地人和遊客的喜愛！CUPPA COFFEE的葡式蛋撻被譽為澳門當地最道地的蛋撻之一，口味符合葡萄牙傳統標準，帶有淡淡的「英式」風味，口感更加香滑！還有朱古力曲奇牛角包，每朝新鮮出爐，口感鬆脆！富有濃郁牛油味，內裏還有香濃榛子醬，口感層次超豐富！

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CUPPA COFFEE

地址：澳門殷皇子大馬路43-45A號澳門廣場1樓



澳門Cafe推介｜【4】hc LIFE CONCEPT

hc LIFE CONCEPT被譽為鬧市中的「森系咖啡店」和「花藝咖啡店」。店舖共2層，以型格黑色搭配金色為主調，配合綠色植物，是個熱門的打卡點！店內有輕食和甜食之外，還有主食白汁芝士蕃茄肉醬飯、特式辣醬海鮮意粉等。店內還兼具花店功能，店內的盆栽和花束都可以購買。

hc LIFE CONCEPT

地址：澳門宋玉生廣場732號及738號公園大道地下J及K座



澳門Cafe推介｜【5】Janela Cafe

Janela Cafe 是一間位於澳門氹仔舊城區的葡國菜Cafe，提供新派葡國菜和輕食，招牌菜有葡萄牙燉紅豆豬手，用紅豆、豬肉、香腸和蔬菜製成，通常還會加入大蒜、洋蔥、月桂葉、辣椒粉等調味料，是一道來自葡萄牙的傳統菜餚。還有「澳門最大牛扒三文治」之稱的Prego，口感超豐富！此外，也有澳門必試菜式「忌廉焗馬介休」，將鹹鱈魚與奶油和土豆製成的奶油醬結合在一起，絕對是澳門數一數二的正宗葡菜餐廳！

Janela Cafe

地址：澳門氹仔地堡街121號地下



澳門Cafe推介｜【6】Le Pic

Le Pic的主廚曾於米芝蓮2星酒店餐廳任職，菜品絕對出色且有品質！店內裝潢以深綠色調為主，搭配白色大理石桌面和手繪的啄木鳥壁畫，營造出南法小酒館的悠閒氛圍。他們的必試菜色有法式鴨鍋，是一道家常的法國燉菜，包含油封鴨髀、葡國臘腸，而且還有白腰豆、紅蘿蔔及大蔥中和油膩感。還有法式油封鴨腿配香草薏米飯，擺盤超精緻！

鴨腿表皮香脆，肉質鮮嫩入味，而薏米飯以羅勒乳酪汁烹煮，口感軟糯帶嚼勁，搭配炒菠菜、蘑菇和薯仔，香氣四溢！提提大家，店內不接受訂位，以及不收取服務費。

Le Pic

地址：澳門伯多祿局長街(白馬行）34-A 幸德大廈地下A鋪



澳門Cafe推介｜【7】adorable atelier

Adorable Atelier是澳門一間極具人氣的精品咖啡店，以夢幻的裝修風格、精緻的甜點和咖啡聞名，深受本地居民和遊客喜愛！店內以木系傢具、乾花裝飾和手繪插畫營造溫馨氛圍，打卡一流！店家主打日式戚風蛋糕、法式甜點，全部每日新鮮製作，包括夏日士多啤梨戚風、伯爵紅茶栗子蓉，還有特色飲料抹茶椰青水。

adorable atelier

地址：澳門公園街公園臺14號地下B座



澳門Cafe推介｜【8】Coffee Cave

位於澳門的「Coffee Cave」，以「工業風洞穴設計」而聞名，為顧客提供一個充滿神秘感的咖啡體驗。店內空間雖不大，約設有8至9個座位，但每個細節都經過精心佈置。他們的SOE雪梨咖啡以酒桶發酵而成，帶岀雲呢拿和百利酒的香醇口感。還有每日限量的布丁燒！

Coffee Cave

地址：澳門聖庇道街30號培基大廈地下



澳門Cafe推介｜【9】享 KARIOMON

「享 KARIOMON」是一間充滿日式昭和風情的精品咖啡店，儘管隱身於小巷之中，但廣受食客好評！店內以橙黃色的燈光、昏黃的光線以及啡木色系的家具為主，營造出溫馨懷舊的日本喫茶店氛圍，也設有少量榻榻米座位，讓日式風格更加濃厚！店內僅能容納約12位顧客，建議提前預訂。店內的開心果芭菲面層加入開心果打成的奶油，配上濃郁的開心果雪糕，並有抹茶果凍作解膩！

而明太子煙三文魚卷卷意大利麵也是店內一大特色，以明太子獨有的微辛鹹鮮味作為主調，掛上每一條卷卷意大利麵上，每一口都能品嚐到由三文魚子、紫菜及煙三文魚於口中！

享 KARIOMON

地址：澳門三巴仔里南豐大廈地下B座



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